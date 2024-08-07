Проценко достроково завершив кваліфікацію в стрибках у висоту

Український легкоатлет Андрій Проценко не зумів подолати кваліфікаційний етап у стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024.

36-річний херсонець не зумів з трьох спроб взяти першу висоту — 2,15 метра та достроково припинив боротьбу у відбірковому етапі. Двоє українських стрибунів у висоту Владислав Лавський та Олег Дорощук з першої спроби стрибнули на 2,15 м.

Зазначимо, що Проценко є бронзовим призером чемпіонату світу-2022. На Олімпійських іграх його найвищим досягненням є четверте місце в Ріо-2016, де Проценко стрибнув на висоту 2,33 метра. У Лондоні-2012 Андрій став дев'ятим, а в Токіо-2020 також не зумів подолати кваліфікаційний етап.

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