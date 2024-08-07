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Алтухов не зміг пройти у півфінал каное-одиночки на дистанції 1000 метрів

Андрій Яросименко — 7 серпня, 15:45
Алтухов не зміг пройти у півфінал каное-одиночки на дистанції 1000 метрів

Український спортсмен Павло Алтухов не зміг пройти у півфінал каное-одиночки на 1000 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Українець прибув на фініш четвертим, з часом 3:51.58 хвилин, але цього виявилося недостатньо, щоб потрапити у півфінал куди проходять лише перші дві позиції списку.

Нагадаємо, Марія Повх пройшла у півфінал байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів на Олімпіаді-2024. Раніше Людмила Лузан та Анастасія Рибачок напряму пройшли до півфіналу у каное-двійці на дистанції 500 метрів, він відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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