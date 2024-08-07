Фінал Хижняка: розклад виступу українських спортсменів 7 серпня

7 серпня, у дванадцятий день Олімпійських ігор-2024, що добігають кінця у Парижі, українські атлети боротимуться у 5 видах програми.

Борчиня Оксана Лівач спробує зачепитися за бронзову медаль, скороходи Людмила Оляновська та Іван Банзерук виступлять у змішаній естафеті марафонської дистанції, а боксер Олександр Хижняк проведе фінальний бій у ваговій категорії до 80 кг.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Розклад українських спортсменів 7 серпня

8:30. Легка атлетика, змішана естафета. Спортивна ходьба. Марафон. Людмила Оляновська, Іван Банзерук.

10:30. Веслувальний спринт, жінки. Байдарка-одиночка, 500 м. Попередні запливи. Марія Повх.

11:05. Легка атлетика, чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Андрій Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавський.

🥇12:00. Боротьба, жінки (50 кг). Сутичка за право поборотися за бронзову медаль. Юї Сусакі — Оксана Лівач.

🥇12:00. Греко-римська боротьба, 67 кг. 1/8 фіналу. Парвіз Насібов — Мате Немеш (Сербія).

🥇12:00. Греко-римська боротьба, 87 кг. 1/8 фіналу. Цянь Хайтао — Жан Беленюк.

12:40. Веслувальний спринт, чоловіки. Каное-одиночка, 1000 м. Попередні запливи. Павло Алтухов.

16:00. Стрибки у воду, жінки. Трамплін 3 м. Попередній раунд. Вікторія Кесарь.

🥇23:51. Бокс, чоловіки, 80 кг. Фінал. Нурбек Оралбай — Олександр Хижняк.

Усього в скарбничці України 7 медалей: 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. У медальному заліку Україна посідає 18 місце.

7 серпня на Олімпійських іграх буде розіграно 21 комплект медалей у 10 видах спорту.