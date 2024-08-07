Фінал Хижняка: розклад виступу українських спортсменів 7 серпня
7 серпня, у дванадцятий день Олімпійських ігор-2024, що добігають кінця у Парижі, українські атлети боротимуться у 5 видах програми.
Борчиня Оксана Лівач спробує зачепитися за бронзову медаль, скороходи Людмила Оляновська та Іван Банзерук виступлять у змішаній естафеті марафонської дистанції, а боксер Олександр Хижняк проведе фінальний бій у ваговій категорії до 80 кг.
Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань
Розклад українських спортсменів 7 серпня
8:30. Легка атлетика, змішана естафета. Спортивна ходьба. Марафон. Людмила Оляновська, Іван Банзерук.
10:30. Веслувальний спринт, жінки. Байдарка-одиночка, 500 м. Попередні запливи. Марія Повх.
11:05. Легка атлетика, чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Андрій Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавський.
🥇12:00. Боротьба, жінки (50 кг). Сутичка за право поборотися за бронзову медаль. Юї Сусакі — Оксана Лівач.
🥇12:00. Греко-римська боротьба, 67 кг. 1/8 фіналу. Парвіз Насібов — Мате Немеш (Сербія).
🥇12:00. Греко-римська боротьба, 87 кг. 1/8 фіналу. Цянь Хайтао — Жан Беленюк.
12:40. Веслувальний спринт, чоловіки. Каное-одиночка, 1000 м. Попередні запливи. Павло Алтухов.
16:00. Стрибки у воду, жінки. Трамплін 3 м. Попередній раунд. Вікторія Кесарь.