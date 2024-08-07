Колишній українець Новіков гарантував мінімум срібло Олімпіади для Болгарії

Колишній український борець, який представляє Болгарію, Семен Новіков переміг угорця Давіда Лошонці у півфіналі Олімпіади-2024 у греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг та гарантував срібну медаль турніру.

У першому раунді Лошонці отримав один бал через пасивні дії Новікова, однак партер реалізувати не вдалося. Семен також отримав очко через низьку активність суперника, а наприкінці поєдинку зумів виштовхати суперника за межі, що принесло йому перемогу.

У фіналі 26-річний уродженець Харкова зустрінеться з іранцем Алірезом Мохмадіпіані, який виявився сильнішим за українця Жана Беленюка. Обидва бійці набрали по три бали, однак суперник українця останнім провів активну дію.

Фінальний поєдинок Новіков — Мохмадіпіані відбудеться у четвер, 8 серпня. Початок після 19:15 за київським часом.

Зазначимо, що Семен Новіков раніше виступав за Україну й змінив громадянство через конфлікт із Жаном Беленюком. Новіков мав поїхати на Ігри у Токіо-2020, однак федерація тоді зробила вибір на користь Беленюка.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє срібний призер Токіо-2020 Парвіз Насібов, який раніше вийшов до фіналу у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.