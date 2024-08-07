Міжнародна федерація каное змусила українку заклеїти патріотичний надпис на човні

Головний тренер збірної України з веслування Ігор Наєв повідомив, що Міжнародна федерація каное заборонила Анастасії Рибачок пливти у човні з надписом "I am Ukrainian" ("Я — українка").

Про це Наєв повідомив у коментарі "Суспільному".

"Вийшов такий казус: Анастасія Рибачок замовила човна, і там на ньому було написано "I am Ukrainian" ("Я — українка"). Організаторам змагань це дуже не сподобалося, вони сказали, що це політична реклама. Але ж це абсурд, на нашу думку. Проте правила є правила. Ми заклеїли борт човна за допомогою наліпки і ляпку поставили, що виходить просто "Ukraine" ("Україна").

Цього року це проявляється дуже конкретно: якщо ми пишемо якесь гасло на човні, нас змушують його заклеїти. Це дуже нас дивує і дратує. Навіть наш вислів "Слава Україні — Героям слава", який ми наклеювали на деяких човнах на міжнародних змаганнях, організатори змушували заклеювати. У них це правило. Для нас це нормально, ми з цим живемо, а для європейців — не знаю, щось політичне.

Всі знають, що відбувається на міжнародних змаганнях з нашими спортсменами. Торік це було вільніше, а у 2022-му виходили на нагородження з гаслами проти війни та насильства", — сказав Наєв.