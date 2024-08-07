Оляновська та Банзерук фінішували на 17 місці змішаної естафети у спортивній ходьбі

Українські легкоатлети Людмила Оляновська та Іван Банзерук фінішували на 17 позиції у змішаній естафеті у спортивній ходьбі на марафонській дистанції на Олімпійських іграх 2024.

Людмила передала естафету напарнику на 16-му місці. Першу частину дистанції українські скороходи пройшли за 1:29:06 годин, а відставання від лідера складало 2:44 хвилини. Всю дистанцію естафети легкоатлети подолали за 3:01:50 годин відстаючи від лідера на 11:39 хвилин. Зазначимо, що Олімпіада-2024 стала дебютною для змішаної естафети у спортивній ходьбі на марафонській дистанції.

Переможцями дисципліни стала іспанська пара Мартін Альваро та Марія Перес, срібло забрали еквадорці пінтадо Браян Даніель і Морейон Гленда, а бронзу отримали австралійські легкоатлети Рідіан Коулі та Джеміма Монтег.

1. 🥇 Мартін Альваро/Марія Перес (Іспанія) — 2:50:31;

2. 🥈 Браян Даніель/Морейон Гленда (Еквадор) — 2:51:22;

3. 🥉 Рідіан Коулі/Джеміма Монтег (Австралія) — 2:51:38.

Раніше Оляновська разом із Марією Сахарук та Оленою Собчук не змогли принести Україні медалі у спортивній ходьбі, вони опинилися у топ-20 дисципліни, Найкращий результат продемонструвала сама Людмила, яка зайняла 14-ту позицію, Марія Сахарук прийшла 17-ю, а Олена 20-ю. А скороход Ігор Главан попри вдалий старт посів 40 місце у фіналі зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед чоловіків.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.