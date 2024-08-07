Беленюк став півфіналістом Парижа-2024

33-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк провів другий поєдинок на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

В 1/4 фіналу Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, переміг 33-річного казахстанця Нурсултана Турсинова — 7:3.

У півфіналі, що запланований на 19:15 за Києвом, суперником Жана буде 22-річний представник Ірану Аліреза Мохмадіпіані.

Нагадаємо, в 1/8 Беленюк здолав 27-річного китайця Цянь Хайтао — 7:1. Медальні сутички в греко-римській боротьбі відбудуться у четвер, 8 серпня.

Зазначимо, що Беленюк — олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє срібний призер Токіо-2020 Парвіз Насібов, який також став півфіналістом Парижа-2024, але у ваговій категорії до 67 кілограмів.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.