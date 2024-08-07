Насібов здобув неймовірну перемогу та пройшов у півфінал греко-римської боротьби

25-річний український борець греко-римського стилю у вазі до 67 кг Парвіз Насібов здолав киргизстанця Амантура Ісмаїлова В 1/4 фіналу Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

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На старті поєдинку суперник заробив 4 бали за кидок, тож період розпочався для українця з рахунку 4:0, пізніше Парвіз здобув 2 бали, намагаючись наздогнати Ісмаїлова, але той також зміг здобути 2 бали, тож перший період завершився з рахунком 6:2 на користь киргизстанця. У другому періоди Парвіз не давав супернику жодних шансів, постійно тримав ініціативу, та здобув 5 балів, не віддавши жодного Амантуру.

Зазначимо, що півфінали відбудуться сьогодні, 7 серпня, о 19:15 за київським часом. Медальні сутички в греко-римській боротьбі відбудуться у четвер, 8 серпня.

Зазначимо, що Насібов — срібний призер Олімпійських ігор у Токіо-2020, що відбулися у 2021 році через пандемію коронавірусу.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який вийшов до чвертьфіналу у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.