Париж-2024. День 4. Текстова трансляція

30 липня, у четвертий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 14 комплектів медалей у 8 видах спорту.

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Чемпіон провів для вас текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає збірну України аутсайдером сьогоднішнього поєдинку з Аргентиною:

Перемога України — 5,10;

Нічия — 4,10;

Перемога Аргентини — 1,77.

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