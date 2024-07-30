Кесіль не зміг пробитися у півфінал плавання на 200 метрів на Олімпіаді-2024

Український плавець Денис Кесіль не зміг пробитися у півфінал плавання 200 метрів батерфляєм серед чоловіків на Олімпійських іграх-2024.

У своєму кваліфікаційному запливі українець показав результат 1:57.72 хв та посів 24-те місце з 27-ми. На цьому його виступи на Олімпіаді завершуються.

Змагання з плавання на Іграх-2024 року проходитиме з 27 липня по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпійських ігор-2024 з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.

Нагадаємо, раніше Михайло Романчук не зміг вийти у фінал запливів на 800 метрів, але 3 серпня він побореться на ще одній своїй коронній дисципліні — 1500 м вільним стилем. На цій дистанції Романчук завоював срібло в Токіо.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.