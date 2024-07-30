Песоцька поступилась в 1/16 фіналу настільного тенісу на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Маргарита Песоцька поступилась румунці Бернардет Шос в 1/16 фіналу з настільного тенісу на Олімпійських іграх-2024.

У напруженому матчі українка боролася проти десятої ракетки світу, але поступилася з рахунком 1:4 (12:14, 11:5, 12:10, 14:12, 11:4).

Для Маргарити це треті Олімпійські ігри, вона вже виступала у 2008 році в Пекіні (Китай), де поступилась у першому колі, та у 2012 році у Лондоні (Велика Британія) де закінчила виступи у третьому раунді. Поразка дівчини означає, що Україна залишилася без представників у настільному тенісі на Іграх-2024.

Нагадаємо, напередодні інша українка Соломія Братейко зазнала поразки на старті Олімпіади-2024. Також у другому колі тенісного турніру Ярослав Жмуденко поступився представнику Китаю.