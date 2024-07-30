Британець з олімпійським рекордом здобув золото зі стендової стрільби на Іграх у Парижі

Стрілець із Великої Британії Натан Гейлз завоював золоту медаль у чоловічих змаганнях зі стендової стрільби у дисципліні "трап" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

28-річний спортсмен набрав 48 влучань із 50, що стало новим олімпійським рекордом. Срібло завоював Ці Ін з Китаю, бронза у Жан-П’єра Карденаса із Гватемали.

1. 🥇 Натан Гейлз (Велика Британія) — 48

2. 🥈 Ці Ін (Китай) — 44

3. 🥉 Жан-П'єр Карденас (Гватемала) — 35

Раніше представниця Південної Кореї О Є Джин, побила олімпійський рекорд у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед жінок на Іграх-2024.

Нагадаємо, що українка Олена Костевич, яка стала рекордсменкою за кількістю виступів на Олімпіаді, не змогла кваліфікуватися у фінал в цій дисципліні.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.