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Британець з олімпійським рекордом здобув золото зі стендової стрільби на Іграх у Парижі

Олександр Булава — 30 липня, 18:38
Британець з олімпійським рекордом здобув золото зі стендової стрільби на Іграх у Парижі

Стрілець із Великої Британії Натан Гейлз завоював золоту медаль у чоловічих змаганнях зі стендової стрільби у дисципліні "трап" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

28-річний спортсмен набрав 48 влучань із 50, що стало новим олімпійським рекордом. Срібло завоював Ці Ін з Китаю, бронза у Жан-П’єра Карденаса із Гватемали.

1. 🥇 Натан Гейлз (Велика Британія) — 48

2. 🥈 Ці Ін (Китай) — 44

3. 🥉 Жан-П'єр Карденас (Гватемала) — 35

Раніше представниця Південної Кореї О Є Джин, побила олімпійський рекорд у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед жінок на Іграх-2024.

Нагадаємо, що українка Олена Костевич, яка стала рекордсменкою за кількістю виступів на Олімпіаді, не змогла кваліфікуватися у фінал в цій дисципліні.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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