Хижняк здолав ексукраїнця Акілова на Олімпіаді-2024

Український боксер Олександр Хижняк переміг Пилипа Акілова з Угорщини на старті олімпійського турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг.

28-річний українець активно розпочав поєдинок, захопив центр рингу та намагався проводити комбінації. Угорець впорався зі стартовим натиском Хижняка та став відповідати контратаками. У підсумку його тактика принесла успіх - він виграв раунд з рахунком 3:2.

У другій трихвилинці ініціатива знову була за українцем, який переважав опонента у фізичній формі та зміг забрати раунд.

Останній раунд також виявився за Олександром, який зміг дотиснути Акілова та здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Наступний бій Хижняка відбудеться 2 серпня.

Зазначимо, що Пилип Акілов народився у Бахмуті, а коли Росія розпочала наступ 24 лютого 2022 року, він перебував у Маріуполі та зміг через РФ виїхати в Європу. Представляє Угорщину з 2023 року.

Окрім Хижняка Україну у боксі представляє 20-річний Айдер Абдураімов (57 кг) — його поєдинок відбудеться 31 липня проти болгарина Хавʼєра Ібаньєса Діаса. Раніше Дмитро Ловчинський нокаутом у першому раунді поступився австралійцю Теремоану Джуніору.

Напередодні Чемпіону стало відомо, що Олександр Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі.