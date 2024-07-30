Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Марія Саккарі — Марта Костюк 2:3. ОНЛАЙН

Станіслав Лисак — 30 липня, 16:35
Марія Саккарі — Марта Костюк 2:3. ОНЛАЙН

Українська тенісистка Марта Костюк (19) зустрічається з грекинею Марією Саккарі в межах 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.

Тенісистки вийшли на корт та готові до поєдинку.

15:15. Класна подача від Костюк, Марта зрівнює рахунок у геймі.

15:0. Саккарі знову класно атакує і під сіткою завдала потужного удару.

Саккарі встигає відбити укорочений удар Марти і завоювати другий гейм на своїй подачі.

40:30. Помилка від грецької тенісистки. Влучає вона в сітку.

40:15. Класний форхенд від Саккарі, подвійний брейк-пойнт для Марії.

30:15. Помилка в Костюк, намагалася вона перекинути Саккарі і вибила м'яч в аут.

15:15. Нарешті довгий розіграш у нас і зуміла Марта потужно пробити навиліт.

15:0. Класна подача від Саккарі, Марта не зуміла прийняти м'яч.

Аут в Костюк і все ж перший гейм для Марії Саккарі.

40:30. Класний скорочений від Марти, не встигла добігти до м'яча грецька тенісистка.

40:15. Атакує Саккарі і здобуває подвійний брейк-пойнт на подачі Костюк.

30:15. Класно зараз влучила Саккарі у протилежний від Марти кут.

15:15. А тепер подача чудова, вже з другого удару Костюк відігралася в геймі.

15:0. Подвійна помилка в Марти.

Третій гейм для Костюк! Знову помилка в Саккарі, в аут вона пробила.

30:40. Класний обвідний удар від Костюк! Саккарі дивується виконанню від української тенісистки.

30:30. Тепер Саккарі класно пробиває, не вдалося Марті дістатися до м'яча.

15:30. Зачепив м'яч сітку після удару Костюк, очко для Саккарі.

0:30. Ще одне очко для українки. Невпевнено виглядає Саккарі на старті.

0:15. Продовжує помилятися Саккарі, виходить вперед Марта на подачі суперниці.

Другий гейм у кишені українки! Аут і 0:2 на користь Марти Костюк.

15:40. Марта близька до взяття другого гейма після чудового розіграшу.

15:30. І знову реалізовує свою подачу українка, виходячи вперед.

15:15. Класно Марта на протиході зараз зіграла і зрівнює рахунок у геймі.

15:0. Тепер невеличка помилка від Костюк і перше очко в грі для грецької тенісистки.

Перший гейм для Марти Костюк! Саккарі знову помиляється і подача від українки нас чекає.

0:40. Подвійна помилка в Марії. Брейк-пойнт для Марти.

0:30. Чудовий прийом від Марти. Чудовий старт у Костюк в першому геймі.

0:15. Помиляється Саккарі на подачі, перше очко в грі для українки.

Матч розпочався!

Раніше Марта Костюк здолала представницю Франції Клару Бюрель у другому колі. Також боротбу на Олімпіаді продовжує Еліна Світоліна, яка здолала Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, Даяна Ястремська сенсаційно програла колумбійці Камілі Осоріо та вилетіла з турніру.

Марта Костюк Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024