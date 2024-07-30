Марія Саккарі — Марта Костюк 2:3. ОНЛАЙН
Українська тенісистка Марта Костюк (19) зустрічається з грекинею Марією Саккарі в межах 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.
Тенісистки вийшли на корт та готові до поєдинку.
15:15. Класна подача від Костюк, Марта зрівнює рахунок у геймі.
15:0. Саккарі знову класно атакує і під сіткою завдала потужного удару.
Саккарі встигає відбити укорочений удар Марти і завоювати другий гейм на своїй подачі.
40:30. Помилка від грецької тенісистки. Влучає вона в сітку.
40:15. Класний форхенд від Саккарі, подвійний брейк-пойнт для Марії.
30:15. Помилка в Костюк, намагалася вона перекинути Саккарі і вибила м'яч в аут.
15:15. Нарешті довгий розіграш у нас і зуміла Марта потужно пробити навиліт.
15:0. Класна подача від Саккарі, Марта не зуміла прийняти м'яч.
Аут в Костюк і все ж перший гейм для Марії Саккарі.
40:30. Класний скорочений від Марти, не встигла добігти до м'яча грецька тенісистка.
40:15. Атакує Саккарі і здобуває подвійний брейк-пойнт на подачі Костюк.
30:15. Класно зараз влучила Саккарі у протилежний від Марти кут.
15:15. А тепер подача чудова, вже з другого удару Костюк відігралася в геймі.
15:0. Подвійна помилка в Марти.
Третій гейм для Костюк! Знову помилка в Саккарі, в аут вона пробила.
30:40. Класний обвідний удар від Костюк! Саккарі дивується виконанню від української тенісистки.
30:30. Тепер Саккарі класно пробиває, не вдалося Марті дістатися до м'яча.
15:30. Зачепив м'яч сітку після удару Костюк, очко для Саккарі.
0:30. Ще одне очко для українки. Невпевнено виглядає Саккарі на старті.
0:15. Продовжує помилятися Саккарі, виходить вперед Марта на подачі суперниці.
Другий гейм у кишені українки! Аут і 0:2 на користь Марти Костюк.
15:40. Марта близька до взяття другого гейма після чудового розіграшу.
15:30. І знову реалізовує свою подачу українка, виходячи вперед.
15:15. Класно Марта на протиході зараз зіграла і зрівнює рахунок у геймі.
15:0. Тепер невеличка помилка від Костюк і перше очко в грі для грецької тенісистки.
Перший гейм для Марти Костюк! Саккарі знову помиляється і подача від українки нас чекає.
0:40. Подвійна помилка в Марії. Брейк-пойнт для Марти.
0:30. Чудовий прийом від Марти. Чудовий старт у Костюк в першому геймі.
0:15. Помиляється Саккарі на подачі, перше очко в грі для українки.
Матч розпочався!
Раніше Марта Костюк здолала представницю Франції Клару Бюрель у другому колі. Також боротбу на Олімпіаді продовжує Еліна Світоліна, яка здолала Джессіку Пегулу.
Нагадаємо, Даяна Ястремська сенсаційно програла колумбійці Камілі Осоріо та вилетіла з турніру.