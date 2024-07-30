Українські шпажистки втратили шанси на медаль Олімпіади-2024, програвши в 1/4 команді Китаю

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах після стартового матчу завершила боротьбу за медалі в командному турнірі Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

У чвертьфіналі Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харкова та Дар'я Варфоломєєва програли суперницям з Китаю — 41:45.

На початку зустрічі українки вийшли вперед у два уколи (7:5), проте після цього відпустили суперниць уперед і всі спроби хоча б вирівняти рахунок виявилися марними.

У 1/2 фіналу китаянки фехтуватимуть із переможницями протистояння між італійками та єгиптянками.

Українські шпажистки ще братимуть участь у втішних матчах за 5-8 місця. Раніше Олена Кривицька та Влада Харкова не змогли зачепитися за медаль в особистому турнірі.

Нагадаємо, раніше 32-річна українська шаблістка Ольга Харлан виграла для України першу і поки що єдину медаль на Олімпіаді-2024.

У Парижі Харлан матиме шанс виграти ще командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.