Олімпійські ігри-2024: розклад виступів українських спортсменів 30 липня

У четвертий день Олімпійських ігор-2024, 30 липня, на арени Парижа вийдуть 13 українських спортсменів, представники 9 видів спорту. А також футбольна збірна зіграє ключовий матч групового етапу проти збірної Аргентини.

Команда українських фехтувальниць на шпагах – єдині наші спортсменки, які цього дня претендуватимуть на медалі.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Розклад виступів українських спортсменів на 30 липня

9:30. Бадмінтон, жінки, груповий етап. Тереза Свабікова — Поліна Бугрова.

11:00. Настільний теніс, жінки, 1/16 фіналу. Бернардет Шос — Маргарита Песоцька.

12:07. Плавання, чоловіки. 200 м батерфляєм, Попередні запливи. Денис Кесіль. Півфінали — 21:42.

14:30*. Теніс, жінки, одиночний розряд. 1/8 фіналу. Марія Саккарі — Марта Костюк.

17:30*. Теніс, жінки, парний розряд. 1/8 фіналу. С’є/Цао— Костюк/Ястремська.

14:18*. Стрільба з лука, чоловіки, 1/32 фіналу. Маркус Д’Альмейда — Михайло Усач.

🥇14:30. Фехтування. Командна шпага, жінки, 1/4 фіналу. Китай — Україна. Півфінал — 16:50. Фінал — 17:40.

16:00. Теніс, жінки. 1/8 фіналу. Еліна Світоліна — Барбора Крейчикова.

16:00. Веслувальний слалом, жінки. Байдарки-одиночки. Кваліфікація, перший заїзд Вікторія Ус.

18:00. Футбол, команда, груповий етап. Аргентина — Україна.

18:10. Веслувальний слалом, жінки. Байдарка-одиночка. Кваліфікація, другий заїзд, Вікторія Ус.

21:32. Бокс, чоловіки, 1/8 фіналу (80 кг). Олександр Хижняк — Філіпп Акілов.

Загалом 30 липня буде розіграно 12 комплектів нагород у 8 видах спорту.

Нагадаємо, на Олімпіаду вдалося відібратися 140 українським атлетам. Вітчизняні спортсмени змагатимуться у 25 видах спорту.