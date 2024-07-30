Україна програла Аргентині та вилетіла з футбольного турніру Олімпіади у Парижі

У Ліоні на полі стадіону "Парк Олімпік Ліон" відбувся матч третього туру групового раунду футбольного турніру в межах Ігор-2024 між олімпійськими збірними України та Аргентини.

Підопічним Руслана Ротаня для виходу в плейоф була потрібна виключно перемогу над командою, яку багато експертів ще до початку турніру записали до одного з головних претендентів на золоті нагороди.

Мав значення і результат паралельного матчу між Марокко та Іраком, адже нічия в тому поєдинку могла б дозволити "синьо-жовтим" вийти в плей-оф навіть у разі мирової з аргентинцями, проте ще в першому таймі марокканці де-факто розв'язали своє питання про участь в 1/4 фіналу, забивши три м'ячі.

Утім, українці навіть не сподівалися на подарунок долі й грали виключно на перемогу. І цілком могли забивати гол у роздягальню, проте голкіпер аргентинців Рульї надійно грав на останньому рубежі оборони й врятував команду, зокрема, після дальнього пострілу від Рубчинського.

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А на початку другого тайму Аргентина забила. Тьяго Альмада підхопив м'яч та по центру поля дійшов до півкола штрафного майданчика українців, звідки та сильно пробив у кут — Кирило Фесюн виявився безсилим.

На жаль, переламати хід поєдинку команді Ротаня не вдалося. У компенсований до другого тайму час аргентинці забили вдруге, остаточно поховавши мрії "синьо-жовтих" про чвертьфінал.

Олімпійська збірна України, набравши три очки на груповому раунді, завершила виступ на дебютних для себе Іграх. Аргентинці з другого місця вийшли в 1/4 фіналу, де протистоятимуть переможцю групи А.

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Олімпіада-2024. Футбольний турнір

Груповий етап. Третій тур. 30 липня

Україна — Аргентина 0:2

Голи: Альмада (48), Ечеверрі (90+1)

Україна: Фесюн — Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк (Сич, 70), Рубчинський, Михайленко (Очеретько, 59), Криськів, Хлань (Велетень, 78), Брагару (Федор, 59), Сікан (Краснопір, 59).

Аргентина: Руллі, ді Чезаре, Солер (Аміоне, 67), Фернандес (Зенон, 67), Отаменді, Луян, Гондоу (Ессе, 58), Медіна, Альмада (Бельтран, 80), Альварес (Ечеверрі, 80), Сімеоне.