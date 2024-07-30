Костюк пройшла 8 ракетку світу на шляху до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024

Українська тенісистка Марта Костюк (19) здобула перемогу над представницею Греції Марією Саккарі (8) в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.

Матч тривав 2 години 49 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 7:6(5), 6:4.

22-річна киянка потужно почала перший сет, взявши три гейми поспіль, але потім дозволила Марії перехопити ініціативу. В підсумку — поразка з рахунком 4:6 у стартовій партії.

У другому сеті тенісистки влаштували феєрію з програних подач та постійних "гойдалок". Така гра призвела до закономірного тайбрейку, на якому сильнішою виявилася Костюк.

Третій сет за перебігом подій нагадав попередню партію. За рахунку 5:4 на свою користь Костюк подавала на матч, але не впоралася з нервами. А от прийняти на матч у наступному геймі — будь ласка!

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

1/8 фіналу, 30 липня

Марта Костюк (Україна) — Марія Саккарі (Греція) 4:6, 7:6(5), 6:4

Марта залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді. Еліна Світоліна у третьому колі поступилася чемпіонці Вімблдону Барборі Крейчиковій.

На стадії чвертьфіналу Костюк зустрінеться з хорваткою Донною Векич, яка в контроверсійному поєдинку здолала другу ракетку світу Коко Гофф.

Також Марта грає на Олімпійських іграх у парному розряді разом із Даяною Ястремською.