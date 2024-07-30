Світоліна поступилась Крейчиковій на шляху у чвертьфінал Олімпіади-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) поступилась Барборі Крейчиковій з Чехії у третьому колі Олімпійських ігор-2024.

Поєдинок тривав 2 години 48 хвилини та завершився з рахунком 7:6(5), 2:6, 6:4. Світоліна 8 разів подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Третє коло, 30 липня

Барбора Крейчикова (Чехія) — Еліна Світоліна (Україна) 7:6(5), 2:6, 6:4

Наразі в одиночному розряді в України залишилась Марта Костюк, яка свій матч грає проти Марії Саккарі з Греції. Напередодні Даяна Ястремська сенсаційно програла колумбійці Камілі Осоріо та вилетіла з турніру.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.