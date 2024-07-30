Ус відібралася до півфіналу Олімпійських ігор-2024

Українська веслувальниця Вікторія Ус подолала кваліфікацію у півфінал Олімпійських ігор-2024 з гребного слалому в каное-одиночці.

31-річна киянка фінішувала 9-ю у кваліфікації, показавши результат 106,84. До півфіналу проходили 18 найкращих спортсменок відбору.

Зазначимо, що це четвертий виступ на Олімпіаді для Вікторії. Найкращий результат вона показала у 2021 році в Токіо, коли посіла 7 місце в каное-одиночці.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор-2024.