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Ус відібралася до півфіналу Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 30 липня, 20:06
Ус відібралася до півфіналу Олімпійських ігор-2024

Українська веслувальниця Вікторія Ус подолала кваліфікацію у півфінал Олімпійських ігор-2024 з гребного слалому в каное-одиночці.

31-річна киянка фінішувала 9-ю у кваліфікації, показавши результат 106,84. До півфіналу проходили 18 найкращих спортсменок відбору.

Зазначимо, що це четвертий виступ на Олімпіаді для Вікторії. Найкращий результат вона показала у 2021 році в Токіо, коли посіла 7 місце в каное-одиночці.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор-2024.

Олімпійські ігри-2024 Вікторія Ус Україна на Олімпіаді-2024

Вікторія Ус

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