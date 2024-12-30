Магучіх – найкраща спортсменка України 2024 року

2024 рік добігає кінця і "Чемпіон" продовжує підбивати підсумки. Журналісти нашої редакції визначили спортсмена року та десятку найкращих 2024-го.

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На жаль, в Україні зараз немає біатлоністів, фристайлістів чи хокеїстів, які б "рвали" стрічки новин та входили до топрейтингів у своїх видах спорту. Крім того, 2024-го була літня Олімпіада, на якій відзначилася низка наших спортсменів. А найближча "біла" Олімпіада пройде лише 2026-го.

Як ми рахували?

Опитування проводилось усередині редакції. Кожен із нас ставив бали 15 найкращим українським футболістам 2024 року за такою системою оцінювання:

1 місце 25 балів, 2 – 22, 3 – 20, 4 – 18, 5 – 16, 6 – 14, 7 – 12, 8 – 10, 9 – 8, 10 – 6, 11 – 5, 12 – 4, 13 – 3, 14 – 2, 15 – 1. Далі виводили суму, скільки кожен набрав і тоді вже визначали топ-10.

Система голосування з 15 спортсменів була обрана з ціллю об'єктивнішої картини та мінімізації рівної кількості балів серед претендентів, адже друга половина списку була дуже рівною за балами, і кожне очко могло відіграти ключову роль.

Отже, почнемо.

10. Петро Шотурма – 94 бали

Петро Шотурма Getty Images

Капітан і провідний гравець збірної України з футзалу, багато в чому завдяки якому команда досягла найвищого успіху в історії.

Національна команда на чемпіонаті світу, який у 2024 році проходив в Узбекистані, вперше завоювала бронзові медалі. тому що минулий ЧС-2020 (пройшов у 2021-му році) команда взагалі пропускала, а на ЧЄ-2022 посіла 4 місце, залишившись без нагород.

32-річний вихованець івано-франківського футболу пограв практично у всіх провідних українських командах і є 3-разовим чемпіоном України, багаторазовим призером національної першості та 4-кратним володарем Кубка України. А ось із міжнародними трофеями до цього року у нього не складалося. Українські клубні команди, за які грав 32-річний нападник, на міжнародній арені не блищали, а перехід до "Барселони" у 2014-му році зірвався.

Медаль ЧС-2024 стала першим міжнародним успіхом для Шотурми.

9. Артем Довбик – 104 бали

Артем Довбик УАФ

Артем Довбик у травні 2024-го разом із Жироною посів 3 місце у чемпіонаті Іспанії, поступившись у турнірній таблиці лише грандам – Реалу та Барселоні. У складі команди він був одним із лідерів, а у дуеті з Віктором Циганковим забив левову частку м'ячів команди у Прімері. Форвард став володарем трофея. "Пічічі" – найкращому бомбардиру Ла Ліги.

А вже влітку перейшов до італійської Роми й, здається, не прогадав. Крім того, що статус Роми вищий сам по собі, український нападник зміг досить швидко адаптуватися в Серії А. Артем забив уже 5 голів у 15 матчах національного чемпіонату і зробив дубль у матчі Кубка Італії. Також на рахунку нападника збірної України 2 голи в 6 матчах Ліги Європи.

Щоправда, Рома посідає лише 10 місце в Серії А і боротьба за скудетто їй, мабуть, не світить. Відставання від лідера, Аталанти складає 21 очко. Не клеяться справи команди у Лізі Європи, де вона йде на 14 проміжному місці, але римляни однозначно претендують на вихід у плейоф, а отже, і на боротьбу за другий за значущістю єврокубковий трофей та вихід до Ліги чемпіонів уже наступного сезону 2025/26.

У збірній України Довбик забив найважливіший переможний гол у півфіналі плейоф Євро-2024, у матчі проти команди Боснії та Герцеговини. На Євро нападник зіграв усі три матчі, але результативними діями не відзначився, а вже восени у Лізі націй забив єдиний гол у домашньому матчі проти збірної Чехії (1:1).

8. Ірина Коляденко – 107 балів

Ірина Коляденко НОК України

Ірина стала однією з героїнь Ігор у Парижі, але інакше у спортсменки з таким послужним списком бути не могло. На Олімпіаду до Парижа Коляденко їхала у статусі триразової чемпіонки Європи, а також срібного та бронзового призера двох чемпіонатів світу. А на попередніх Іграх у Токіо виборола бронзу.

Зовсім трохи не вистачило борчині з Ірпеня до перемоги на паризькому килимі. Українка впевнено дійшла до фіналу, але на вирішальний поєдинок із японкою Сакурою Мотокою їй елементарно не вистачило сил. Після закінчення змагань Коляденко визнала, що її збиває з ритму нова формула змагань, коли фінальний поєдинок проходить наступного дня після попередніх. Також її збентежила пауза безпосередньо під час фіналу. Фінал Коляденко – Мотока затягувався з кількох причин: у перерві судді переглядали челендж української сторони, а у другому періоді поєдинок призупинили через технічні проблеми з таймером.

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Тепер спортсменка має, як мінімум, дві цілі на новий олімпійський цикл – золото чемпіонату світу та Олімпійських ігор-2028.

7. Ілля Ковтун – 114 балів

Ілля Ковтун НОК України

21-річний Ілля Ковтун також їхав до Парижа у статусі одного з фаворитів змагань. І частково реалізував свої амбіції.

У минулому олімпійському циклі 21-річний черкасець завоював "бронзу" чемпіонату світу-2021 та срібло ЧС-2023 у найпрестижнішому виді гімнастичної програми – особистому багатоборстві. І якщо першу медаль можна було списати на якусь випадковість, через два місяці після Ігор багато найсильніших гімнастів світу пропускали ЧС, то срібло, завойоване за 10 місяців до Ігор у Парижі, було повноцінною "заявкою на успіх". І під час турніру в особистому багатоборстві в Парижі був момент, коли Ковтун та Олег Верняєв займали перші два рядки турнірної таблиці. Але це була лише проміжна таблиця після двох снарядів із шести. У підсумковій Ковтун посів прикре 4 місце, відставши від бронзового призера китайця Сяо на 0,199 бала. 2 місце тоді зайняв інший китаєць Чжан, а олімпійським чемпіоном став японець Ока.

Верняєв взагалі залишився на підсумковому 8-му місці в тому фіналі.

Проте на своїх коронних брусах (дві золоті медалі чемпіонатів Європи з чотирьох Ілля завоював саме в цій вправі) Ковтун виступив практично ідеально та завоював срібну медаль.

Головне питання, яке зараз хвилює вболівальників та фахівців, чи Ковтун надалі приноситиме медалі збірної України..? Чутки про прийняття громадянства іншої країни спортсменом досі хвилюють громадськість.

6. Парвіз Насібов – 145 балів

Парвіз Насібов НОК України

Уродженець Муганли (Азербайджан), батьки якого переїхали до Миколаєва, коли майбутньому олімпійському призеру було 6 років, регулярно нагадує про себе під час головного старту чотириріччя.

При цьому срібло Насібова в Токіо-2021 було схоже на сенсацію. Адже до цього 23-річний спортсмен не вигравав медалей на жодному великому турнірі серед дорослих лише на юніорському рівні. Не надто проявив себе і після дебютної Олімпіади. На чемпіонатах Європи у 2023 і 2024 роках завоював дві бронзи, а на світових першостях залишався без нагород.

Проте Париж-2024 показав, що Олімпіада – особливий турнір для Насібова. Так, у фіналі Олімпіади-2024 Парвіз поступився іранському борцю Саїду Есмаїлі, але спортсмен має право пишатися собою. І особливо своїм півфіналом проти Хасрата Джафарова з Азербайджану. За словами Парвіза, "це був гідний і сильний суперник, а від таких сутичок завжди отримуєш задоволення та незабутні спортивні емоції".

5. Людмила Лузан – 171 бал

Людмила Лузан (зліва) та Анастасія Рибачок НОК України

А ось каноїстка Людмила Лузан виступала в Парижі як одна з фавориток змагань. До столиці Франції вона прибула у статусі 4-разової чемпіонки світу та 3-разової чемпіонки Європи. До того ж, з досвідом виступів на Олімпійських іграх – сріблом у двійці (з Анастасією Рибачок) та бронзою наодинці Ігор у Токіо.

У Парижі до золота знову не вистачило зовсім трішки.

У фіналі ж змагатися з українками виходили олімпійські чемпіонки, китаянки Сюй Шисяо і Сунь Менья, віце-чемпіонки світу на 500-метрівці, іспанки Антія Хакоме та Марія Кобрера. А стартувавши на другій доріжці, український дует довгий час були поза першою п'ятіркою лідерів. Екватор дистанції – 250 метрів – українки перетинали шостими, із відставанням у 1.79 секунди. У п'ятірку Лузан та Рибачок заїхали на другій половині дистанції, а потім фінішний спринт приніс їм друге місце на подіумі. Слідом за човном збірної Китаю, який виграв Олімпіаду вдруге поспіль.

А Людмилі та Анастасії є що доводити й чого прагнути вже в наступному олімпійському циклі, на шляху до Лос-Анджелеса-2028.

4. Олександр Хижняк – 227 балів

Олександр Хижняк НОК України

В Олександра Хижняка у Парижі здійснилася найзаповітніша спортивна мрія, до якої він ішов, як мінімум, 7 років. А насправді тільки-но переступивши поріг секції боксу в рідній Полтаві. Однак саме 2017-го, 7 років тому, він виграв чемпіонат світу та Європи. В аматорському боксі залишалася лише одна мета – "золото" Ігор. І всі ми чудово пам'ятаємо, як у 2021-му в Токіо цю мрію у Хижняка, який впевнено вигравав бій, забрав суддя, який присудив йому нокаут.

Минуло три роки, Хижняк продовжував старанно працювати на тренуваннях та зчепивши зуби вигравати змагання, які підкорював уже неодноразово. І ось Париж-2024 та новий-старий виклик. Після двох перемог у перших боях у півфіналі Олександру довелося зустрітися з однією з легенд боксу – дворазовим олімпійським чемпіоном кубинцем Арленом Лопесом. Той мріяв про своє третє золото, яке дозволило б Лопесу увійти в історію боксу.

Цей бій став однією з прикрас олімпійського турніру в Парижі, у якому український боксер переміг роздільним рішенням суддів з мінімальною перевагою – 3:2.

Нарешті у фіналі Хижняка чекало протистояння з Нурбеком Оралбаєм із Казахстану. Пам'ятаючи про минулий фінал, українець наче молотком бив казахського спортсмена усі дев'ять раундів. Здавалося, його не могло зупинити ніщо. Навіть габарити суперника, який значно перевершував українця, не збентежили Олександра. У підсумку перемога за очками при тому, що у вирішальному третьому раунді всі бічні судді віддали свої голоси саме українському боксеру.

Чи буде третій олімпійський цикл, чи ""Полтавський танк спробує підкорити професійний бокс? Питання залишається відкритим.

3. Олександр Усик – 314 балів

Олександр Усик

Своєю чергою Олександр Усик свої аматорські університети пройшов уже давно, ставши чемпіоном Європи у 2008 році, світу – у 2011, а олімпійським чемпіоном у Лондоні-2012.

А через 12 років 2024-го він став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії. При цьому двічі побивши свого суперника Тайсона Ф'юрі – і в бою за абсолютного чемпіона, і в реванші, де титул "абсолюту" вже не розігрувався. Ба більше, Олександр став абсолютним чемпіоном світу у другій ваговій категорії поспіль, до цього вигравши всі пояси у крузервейті у 2018-му.

Бої з Ф'юрі показали, що Усик на цей час – абсолютно найкращий боксер у світі, рівних якому немає і навряд чи скоро з'явиться. Діючи проти суперника, що набагато перевершує в габаритах, він по-максимуму використав свою швидкість, точність ударів, техніку і не дав британцю шансів. Нехай у першому бою один бічний рефері та "нарахував" перемогу великобританцю, світова боксерська спільнота майже одностайно визнала Усика найсильнішим.

2. Ольга Харлан – 333 бали

Ольга Харлан Віталій Клюєв

Найкраща українська фехтувальниця повторила свій олімпійський успіх Пекіна через 16 років. При цьому і в Лондоні-2012, і в Ріо-2016, миколаївка не залишалася без нагород. Медалі Парижа-2024 в особистому та командному турнірах стали для Ольги п'ятою та шостою олімпійськими нагородами в кар'єрі.

Після провалу нашої жіночої шаблі в Токіо, де Ольга єдиною представляла Україну і програла вже в першому раунді, нинішній тріумф набув ще більшої цінності. Три роки тому здавалося, що турнір у Токіо "лебедина пісня" Харлан після такого не встають і не розправляють крила. Легендарна українка ж довела, що все можливо. Пройшовши скорочений, трирічний олімпійський цикл до Парижа, Харлан виграла дві медалі чемпіонатів Європи – бронзу та срібло в команді. А за рік до Парижа підкорила Європейські ігри в особистій першості, що лише додало наснаги та мотивації...

У Парижі Харлан спочатку виграла "бронзу" в особистому турнірі, медаль на вагу золота. А потім був день командних змагань. Вже у чвертьфіналі українки вийшли на фавориток турніру – команду Італії. Упевнена перемога з різницею у 8 уколів – 45:37. Далі на шляху до фіналу нам протистояли японки. Ще впевненіша перемога – 45:32.

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У вирішальній сутичці українкам протистояли дівчата з Південної Кореї. Українки вели в рахунку тільки після першого раунду, у якому Харлан була сильнішою за Чон Ин Хе (5:3). Надалі наша команда постійно програвала. Перевага кореянок сягала 6 уколів. А на останній бій Харлан виходила за "-3" – 37:40. Проте Ольга понад впевнено провела бій, дозволила суперниці завдати лише двох точних уколів проти 8 своїх – 45:42.

Разом із Харлан олімпійськими чемпіонками стали Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

Харлана наприкінці року була визнана найвидатнішою спортсменкою України за всі часи за версією АСЖУ. В опитуванні "Чемпіона" 33-річна спортсменка посіла друге місце у списку "Найкращих спортсменів України в історії незалежності"

1. Ярослава Магучіх – 356 балів

Ярослава Магучих Getty Images

Найбільшу кількість балів, а разом з тим звання "Найкращої спортсменки України 2024 року" здобула Ярослава Магучіх. Чемпіонка світу та Європи, уродженка Дніпра, влітку нинішнього року протягом місяця спочатку встановила новий світовий рекорд, а згодом виграла олімпійське "золото". При цьому багато хто боявся, що спортсменка, встановивши рекорд, пройшла пік форми, але Ярослава чітко розподілила сили, вигравши потім ще фінал Діамантової ліги.

Символічно, що змагання, на яких Ярослава встановила новий світовий рекорд (етап Діамантової ліги), відбулися в липні саме в Парижі. Нехай і не на "Стад де Франс" у Сен-Дені, де через місяць проходив легкоатлетичний турнір Ігор. Магучіх спочатку встановила новий національний рекорд – 2,07 м, а потім побила світовий рекорд Стефки Костадінової, що тримався з 1987 року, 2,09 м, з першої спроби взявши висоту 2,10 м.

Також варто додати, що рекорд Костадінової був одним із найстаріших у світовій легкій атлетиці.

Нарешті, Ярослава стала першою українкою, яка народилася у XXI столітті і виграла олімпійське золото .

Бездоганний сезон Магучіх завершила 14 вересня у Брюсселі, втретє у кар'єрі вигравши загальний залік Діамантової ліги, стрибнувши у фіналі на 1,97. 23-річна стрибунка стала другим в історії турніру спортсменом, хто тричі поспіль вигравав у фіналі. Європейська легкоатлетична асоціація визнала Магучіх "Найкращою легкоатлеткою Європи".

Відповідальний редактор: Андрій Твердохліб