Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який тримався 37 років
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі.
Українка з першої спроби взяла висоту у 2,10 метри, побивши рекорд Стефки Костадінової (2,09 м, 1987 рік).
Загалом, Магучіх виграла золото, ставши єдиною, хто взяв 2,03 м на секторі. Далі, дніпрянка пішла на особистий рекорд — 2,07 м, підкоривши цю висоту з другої спроби. Ярослава не зупинилась на цьому та побила світовий рекорд.
Топ-5 результатів в історії жіночих стрибків у висоту
- Ярослава Магучіх (2024 рік) — 2.10 м
- Стефка Костадінова (1987 рік) — 2.09 м
- Стефка Костадінова (1986 рік) — 2.08 м
- Кайса Берквіст (2006 рік) — 2:08 м
- Бланка Влашич (2009 рік) — 2:08 м