Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який тримався 37 років

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Українка з першої спроби взяла висоту у 2,10 метри, побивши рекорд Стефки Костадінової (2,09 м, 1987 рік).

LOOK how happy Yaroslava Mahuchikh was when she broke the women's High Jump World Record (WR) with a 2.10m at the Paris Diamond Leaguel😭🇺🇦💪



(previous record stood for 37 years) 🔥🔥 pic.twitter.com/hki1TJpSTL — vanya ✙ (@eurovanya) July 7, 2024

Загалом, Магучіх виграла золото, ставши єдиною, хто взяв 2,03 м на секторі. Далі, дніпрянка пішла на особистий рекорд — 2,07 м, підкоривши цю висоту з другої спроби. Ярослава не зупинилась на цьому та побила світовий рекорд.

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