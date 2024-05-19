Усик переміг Ф’юрі та забрав титул абсолютного чемпіона світу

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Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) переміг чемпіона WBC, британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю – 115:112, 113:114, 114:113.

Перший раунд боксери провели досить обережно, Ф'юрі, у власному стилі, увімкнув шоумена, але пропустив класний лівий боковий від українця.

Другу трихвилинку Усик розпочав із потужної "двійки". Ближче до завершення раунду українець активізувався, провів хорошу атаку, але у відповідь пропустив аперкот від суперника.

Надалі українець намагався рвати дистанцію, шукати шанс на атаку, а Ф'юрі працював джебом і проводив гострі випади. Загалом, бій контролював британець. Усик ніяк не міг пристосуватися до суперника.

5-й раунд розпочався з атак українця, проте британець продовжував уміло захищатися та використовувати джеб. Коли Усику вдавалося розірвати дистанцію, Ф'юрі клінчував.

За перші 6 раундів, Усик забрав один, у кращому випадку – 2.

Tyson Fury stuns Oleksandr Usyk in Round 6 🥊 #FuryUsyk pic.twitter.com/o0t0yo2lXt — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) May 18, 2024

У наступній трихвилинці українець виглядав активніше, у 8 раунді потужно влучив лівим хуком - обличчя британця почала заливати кров. Цей раунд, як виявилося згодом, став переломним. Наприкінці 9-го Усик пішов у відвертий "махач" і за кілька секунд до гонга британець побував у нокдауні.

Тут виникають питання до рефері, який почав рахувати, коли Ф'юрі не присів на коліно, фактично, врятувавши британця від імовірного нокауту.

TYSON FURY NE SAIT PLUS OÙ IL SE TROUVE !!! 🤯🤯🤯#FuryUsyk pic.twitter.com/70G0ajSQG2 — La Sueur (@LaSueur_off) May 18, 2024

Чемпіонські раунди пройшли під контролем Усика, який майстерно довів свою перевагу.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

Нагадаємо, раніше Усик володів усіма поясами в першій важкій вазі.