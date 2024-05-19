Усик переміг Ф’юрі та забрав титул абсолютного чемпіона світу
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Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) переміг чемпіона WBC, британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.
Боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю – 115:112, 113:114, 114:113.
Перший раунд боксери провели досить обережно, Ф'юрі, у власному стилі, увімкнув шоумена, але пропустив класний лівий боковий від українця.
Другу трихвилинку Усик розпочав із потужної "двійки". Ближче до завершення раунду українець активізувався, провів хорошу атаку, але у відповідь пропустив аперкот від суперника.
Надалі українець намагався рвати дистанцію, шукати шанс на атаку, а Ф'юрі працював джебом і проводив гострі випади. Загалом, бій контролював британець. Усик ніяк не міг пристосуватися до суперника.
5-й раунд розпочався з атак українця, проте британець продовжував уміло захищатися та використовувати джеб. Коли Усику вдавалося розірвати дистанцію, Ф'юрі клінчував.
За перші 6 раундів, Усик забрав один, у кращому випадку – 2.
У наступній трихвилинці українець виглядав активніше, у 8 раунді потужно влучив лівим хуком - обличчя британця почала заливати кров. Цей раунд, як виявилося згодом, став переломним. Наприкінці 9-го Усик пішов у відвертий "махач" і за кілька секунд до гонга британець побував у нокдауні.
Тут виникають питання до рефері, який почав рахувати, коли Ф'юрі не присів на коліно, фактично, врятувавши британця від імовірного нокауту.
Чемпіонські раунди пройшли під контролем Усика, який майстерно довів свою перевагу.
Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.
Нагадаємо, раніше Усик володів усіма поясами в першій важкій вазі.