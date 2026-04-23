Ще три українських спортсменки вийшли у фінали на чемпіонаті Європи-2026

Ще три українські спортсменки вийшли у фінали змагань з вільної боротьби на чемпіонаті Європи-2026.
Зокрема, Марія Єфремова у ваговій категорії 53 кг перемогла "нейтральну" суперницю Ванесу Каладзінську з рахунком 9:3.
В боротьбі за чемпіонський титул Марія зустрінеться з чинною чемпіонкою Європи, багаторазовою призеркою чемпіонатів світу та Європи Марією Перволакі з Греції.
Водночас Ірина Коляденко розгромила представницю Польщі Наталію Кубати (65 кг), а Надія Соколовська за вихід у фінал також перемогла "нейтральну" суперницю Крістіну Братчікову (72 кг).
У фіналі Коляденко зустрінеться з віце-чемпіонкою світу та призеркою ЧС U-23 "нейтральною" росіянкою Аліною Касабєєвою.
Загалом Україна вийшла у 7 з 10 можливих фіналів за "золото" на Євро-2026. Раніше у фінальні сутички пробилися Оксана Лівач, Анастасія Алпєєва, Лілія Маланчук та Марія Винник.
Усі фінальні поєдинки відбудуться у четвер, 23 квітня, починаючи з 19:00.
Нагадаємо, минулого року Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з боротьби.