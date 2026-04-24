Коляденко вчетверте стала чемпіонкою Європи з боротьби

Українка Ірина Коляденко здобула перемогу у фіналі чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 65 кг.

У вирішальній сутичці українська спортсменка перемогла "нейтральну" віцечемпіонку світу Аліну Касабієву – 9:0.

Відзначимо, що Коляденко вчетверте стала чемпіонкою Європи, вперше вона завоювала титул континентальної першості у 2021 році та повторила свій успіх у 2023 та 2024 році. На двох останніх Євро українка здобула дві бронзи.

Для України це п'яте "золото" на турнірі. Раніше нагороди найвищого гатунку для України принесли Оксана Лівач (до 50 кілограмів), Марія Винник (до 59 кілограмів), Анастасія Алпєєва (до 76 кілограмів) та Марія Єфремова (до 53 кілограмів). Загалом у "синьо-жовтих" вже десять нагород (5 золотих, 1 срібна та 4 бронзи).

Чемпіонат Європи в албанській Тирані стартував 20 квітня та буде тривати до 26 квітня.

Нагадаємо, минулого року Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з боротьби.