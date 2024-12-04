Ковтун разом із тренеркою думають над зміною спортивного громадянства

Срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова розглядають варіант зі зміною спортивного громадянства.

Цю інформацію повідомляє Tribuna.com.

Згідно з джерелом, вони можуть отримати громадянство Хорватії, за яку 21-річний гімнаст у майбутньому й виступатиме. А остаточне рішення щодо зміни громадянства вони приймуть до кінця цього року.

Варто зазначити, що протягом усього року Ковтун та Горбачова готувалися до паризьких Олімпійських ігор саме у Хорватії. Після Олімпіади Ілля не повернувся в Україну.

Нагадаємо, що кількома днями раніше про завершення кар'єри оголосив Ігор Радівілов, який разом з Іллєю Ковтуном представляв Україну на Олімпіаді-2024.

Трохи пізніше 32-річний спортсмен дав свій перший коментар з цього приводу.