Довбик отримав "трофей Пічічі": що це за нагорода, та за що її вручають

Український нападник Жирони Артем Довбик провів феноменальний дебютний сезон в Ла Лізі. За 36 матчів у чемпіонаті Іспанії він забив 24 м'ячі та повторив рекорд легендарного Андрія Шевченка.

Буквально за один рік його трансферна ціна за версією Transfermarkt стала у 6 разів більшою, тепер він коштує 30 мільйонів євро.

І хоч каталонський клуб, попри неймовірний сезон, залишився без титулів, Артем таки отримав один.

Мова йде про "трофей Пічічі". Останнім часом про нього говорять всюди, проте не всі розуміють, що це таке, тож давайте розберемося.

"Трофей Пічічі" — це нагорода найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги, яку присуджує іспанська спортивна газета Marca. Чому Пічічі? Бо таке прізвисько мав легендарний іспанський нападник початку 20 століття Рафаель Морено Арансаді, що виступав за Атлетик Більбао. За свою кар'єру він зіграв 72 матчі в регулярному чемпіонаті та забив 73 м'ячі.

На жаль, Рафаель не дожив до першої нагороди, названої в його честь. Він помер у 1922 році, а "трофей Пічічі" вперше вручили в сезоні-1928/29.

Цікаві факти про трофей

Довгий час рекордсменом за кількістю нагород був саме гравець Атлетика з Більбао Тельмо Сарра (6), на честь якого названа ще один трофей.

За останні 48 років іспанці отримували цю нагороду лише 13 разів.

Востаннє трофей вручали іспанському футболісту в сезоні-2007/08.

Найбільше трофеїв у гравців мадридського Реала — 28.

Найбільше нагород та найдовшу серію має Ліонель Мессі — 8 загалом та 5 поспіль.

Довбик став першим в історії гравцем Жирони, який отримав цей трофей.

Також Артем став першим українцем з "трофеєм Пічічі".

Якщо у гравців однакова кількість голів, то нагороду отримають усі.

Окрім "трофея Пічічі", Marca також вручає "приз Мігеля Муньйоса" найкращому тренеру, "трофей Сарри" найкращому бомбардиру-іспанцю та "трофей Ді Стефано" найкращому гравцю сезону.

Зазначимо, що цього сезону іспанська газета визнала найкращим тренером наставника Жирони Мігеля Санчеса, а тепер настала черга українця.

І саме таким є "трофей Пічічі" — перша нагорода Артема Довбика в Іспанії.