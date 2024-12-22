Харлан – найвидатніша атлетка України усіх часів за версією АСЖУ

Асоціація спортивних журналістів визначила найвидатнішу українську атлетку усіх часів – нею стала фехтувальниця Ольга Харлан.

Про це повідомляє офіційний сайт АСЖУ.

Українка здобула золоту нагороду у командних змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі, а також бронзу в індивідуальних.

Таким чином, Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород.

Зазначимо, що у голосуванні взяли участь понад 100 членів Асоціації, зокрема, головний редактор сайту Чемпіон Андрій Твердохліб.

Окрім видатних спортивних досягнень, Ольга має активну політичну позицію, висловившись про обрання Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування.

Останній місяць 2024 року став не дуже вдалим для Ольги, яка завершила свої виступи на Гран-прі в Орлеані на стадії 1/16 фіналу.