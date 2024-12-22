Трилогії не буде: Усик вдруге переміг Ф’юрі та захистив чемпіонські титули

На стадіоні Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді відбувся вечір боксу, головною подією якого став бій у надважкій вазі між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі.

На кону поєдинку стояли чемпіонські пояси, якими володіє українець – WBA, WBC, WBO та IBO.

Перші раунди пройшли за досить рівної боротьби в рингу. Ф’юрі боксував брудно, багато бив по потилиці.

У чемпіонських раундах Ф’юрі почав навалюватися на Усика усією масою, намагаючись ще більше втомити на чверть центнера легшого за себе українця.

Усик діяв активніше, проте бій вийшов надзвичайно конкурентним і пройшов усю заплановану дистанцію в 12 раундів.

У підсумку всі троє суддів одностайно віддали перемогу Усику з однаковим рахунком 116:112.

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Зазначимо, що гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Після поєдинку Усик заявив про бажання провести реванш із Дюбуа та ще раз стати абсолютним чемпіоном світу. У 2023-му Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді.