Король боксу! Усик – перший в історії важкої ваги володар усіх найпрестижніших поясів

Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, перемігши в об'єднавчому поєдинку британця Тайсона Ф'юрі.

Отже, 36-річний українець став першим боксером королівського дивізіону – володарем 4 найпрестижніших поясів світового боксу – WBA, WBO, WBC та IBF.

Свого часу трьома титулами володіли Евандер Холіфілд і Ленокс Льюїс.

До 2004 року для того, аби стати абсолютним чемпіоном світу було достатньо завоювати лише три титули – WBA, WBC та IBF. Проте вже у 2004-му WBA визнала WBO, як рівну організацію. Саме тоді розпочалася епоха 4-х поясів.

Нагадаємо, Усик також володів званням "абсолюта" у першій важкій вазі. У 2017 році Усик виборов чемпіонські пояси у битві з росіянином Муратом Гасієвим.

Відзначимо, що в епоху 4-х поясів лише Теренс Кроуфорд і Наоя Інуе ставали абсолютними чемпіонами у двох вагових категоріях.