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На тлі Ейфелевої вежі: срібна боротьба Ірини Коляденко

Олександр Гливинський — 12 серпня, 20:00
На тлі Ейфелевої вежі: срібна боротьба Ірини Коляденко

Ця історія розпочалась кілька місяців тому, а завершилась кількагодинною прогулянкою біля Ейфелевої вежі з віцечемпіонкою Олімпійських ігор, яка не забула про свою обіцянку.

— Ну, що, у неділю йдемо на Ейфелеву вежу? — широко усміхаючись, сказала мені Ірина Коляденко, увійшовши до мікс-зони після переможного півфіналу проти Айсулу Тинибекової з Киргизстану.

Пророча обіцянка

Іра Коляденко першою нагадала мені про обіцянку, яку дала ще у квітні — піднятися на Ейфелеву вежу, якщо здобуде олімпійську медаль.

Усе склалося: Коляденко впевнено перемогла у півфіналі свою одвічну суперницю — Тинибекову з Киргизстану (9:2) й гарантувала собі щонайменше «срібло». Після токійської "бронзи" це був однозначний крок уперед: перший фінал жіночої боротьби за 20 років! З часу золотого тріумфу Ірини Мерлені в Афінах -2004.

Ірина Коляденко виходить у фінал Олімпіади

Ірина Коляденко виходить у фінал Олімпіади

НОК України

Туше від японки

Чекаючи на Іру у мікс-зоні, де вона, власне, й нагадає мені про домовленість, дивимося з колегами іншу півфінальну сутичку норвежки Грейс Якоб Буллен та японки Сакури Мотокі. Норвежка впевнено веде у рахунку 7:2 й до кінця поєдинку залишається півтори хвилини.

До нас підходить старший тренер жіночої збірної України з боротьби Володимир Євонов, й, дивлячись разом з нами, стиха каже: "Нам би, звичайно, було б краще, якби перемогла норвежка, із нею в Іри краща статистика".

Але ж, як на зло, нічого не буває на замовлення: майже одразу Мотокі різко проходить у ноги суперниці, прийомом кидає на килим й утримує на туше. Все сталося просто блискавично — власне, так і трапляється у боротьбі. Бідна Грейс дивилася на свого тренера розгубленим поглядом: фактично виграний поєдинок було втрачено у мить. Нічого не зробиш — це боротьба, тут так буває.

"Ну, нічого, будемо боротися", — сказав Євонов.

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Щастя Іри

І тут якраз підійшла Іра: вона світилася від щастя! Ще б пак, історичний фінал, яскрава перемога, якою Коляденко доповнила своєрідний хет-трик, одну за одною перемігши на турнірі чемпіонок світу різних років. Іра була впевнена у своїх силах. Так і має бути, коли йдеш переможною ходою.

Ні, Коляденко не бачила ще себе переможницею: вона чудово розуміла, хто її суперниця. Однак розважливо оцінюючи шанси й визнаючи силу опонентки, Іра втілювала готовність до боротьби на найвищому рівні.

Пізній початок фіналу

Наступного дня фінал Коляденко — Мотокі був останнім у вечірній програмі, закриваючи борцівський день. Сутичка розпочалася аж о 21:30. Відтак у розминочному залі Іра прочекала занадто довго і, як сама потім визнала, психологічно перегоріла.

Проходи японки вже із початку фінальної сутички не знаходили української протидії й суперниця набирала очко за очком. В якийсь момент, щось вдалося Ірі й зʼявилася віра у камбек.

Зламане табло і закінчення

Десь посередині поєдинку в організаторів зламалося табло й вони налаштовували його довше, ніж триває вся борцівська сутичка.

Після відновлення поєдинку японка пройшла у ноги й зробила накат. А потім ще один, і ще… Іра вже не чинила спротиву: зрозуміла, що сьогодні протистояти японці не зможе…

Фінальна сутичка Олімпіади-2024

Фінальна сутичка Олімпіади-2024

НОК України

Вміння сприйняти поразку

У мікс-зону Коляденко прийшла пригніченою й сумною, однак, говорячи про поєдинок й про помилки, висловлювала думки чітко, обʼєктивно аналізуючи епізоди сутички.

Вона навіть знайшла у собі сили для самокритики й жарту.

І у цей момент хотілося сказати: ось приклад для багатьох атлетів, які після поразок закриваються й відмовляються від спілкування з медіа! Ми розуміємо ваш біль і розділяємо його, але поразка — це теж частина спорту і про неї треба говорити. Думку атлетів чекають вболівальники та експерти, бачення спортсмена дуже важливе для сприйняття того, що сталося. І, врешті, говорити про поразку — це перший крок, аби подолати її.

Було видно, як важко на душі після фіналу Ірині Коляденко. Але вона дуже добре розуміє усе вищесказане й не ховається від світу, відмовляючись від спілкування.

Усе за планом

Наступного дня, у неділю, Ірі було аж ніяк не легше. Наслідки важких сутичок давалися взнаки: було помітно, як Ірі все болить — і фізично, і морально.

Набираючи її ближче до обіду, внутрішньо очікував, що вона попросить записати інтервʼю у селищі — через брак настрою й сил.

Однак Іра доволі бадьоро сказала, що якраз закінчила збиратися й за годинку вже буде біля Ейфеля.

Ірина Коляденко зі срібною медаллю біля Ейфелевої вежі

Ірина Коляденко зі срібною медаллю біля Ейфелевої вежі

Олександр Гливинський

Очікуваний аншлаг на вежі

До вежі Ірина прийшла у компанії подруги-борчині Аліни Акобії-Грушиної та тренера Володимира Яременка. Зустрілися ми просто під вежею: саме тут була оаза прохолоди у спекотному Парижі, де стовпчик термометра вже давно перевалив за 30 градусів. Ейфелева вежа не здивувала : черги за квитками ще виглядали більш-менш "здоланними", а от багатоешелонована колійка на вхід не особливо рухалася упродовж 15 хвилин поки ми спілкувалися, вирішуючи йти нагору чи ні.

Олександр Гливинський

Париж — завжди велелюдний і походи на такі аншлагові обʼєкти, як Ейфель, звісно, слід планувати заздалегідь. Але ж є ще й таке поняття, як "фарт" та забобони. Якась невидима сила стримувала замовляти тур заздалегідь у побоюванні збити вдачу.

На тлі вежі теж не зле

Відтак чекати у черзі Ірина не мала сил й можливості, адже вже за кілька годин олімпійська команда України мала виїжджати на церемонію закриття Олімпіади. Тож довелося підйом на вежу перенести на наступний раз. А от знайти місце для фото медалі та з медаллю на фоні символічної споруди, під якою й було розміщено Арену "Шамп де Марс" (На Марсових полях) — це було у наших силах.

Фото на фоні вежі вийшло навіть краще, ніж би було зняте з неї, відтак ілюстрацію видатного Олімпійського здобутку було зроблено. Уважні читачі уже могли знайти світлину у соцмережах Іри.

Витривалість не зіграла

Прогулюючись біля Ейфеля, тренер Володимир Яременко висловив думку, що розтягнення турніру на два дні (замість проведення в один), зіграло не на користь Коляденко. Мовляв, якби фінал боролися у той же день, що й усі попередні сутички, більше мали б значення морально- вольові якості, за якими Іра точно не поступається японці. А так свою роль відіграло відновлення, після якого суперниця виглядала свіжішою.

Срібне досягнення

Такі ми українці є — завжди прагнемо максимуму. І у цьому наша сила. Та головне за цим прагненням, не прогледіти уже досягнутого успіху. Досягнення Ірини Коляденко — безсумнівне й дуже високе. Єдиноборства — такий вид спорту, де усе може закінчитися уже у першому поєдинку. На шляху до срібла перед Іриною одна за одною виростали чемпіонки світу. І українка неодмінно, на жилах, ніздря в ніздрю, але виривала перемогу із чіпких рук кожної з них.

Складові успіху

Їй це вдалося внаслідок наполегливої роботи (своєї та командної), характеру і, звісно, майстерності.

Перемогти у фіналі — найвище досягнення для кожного атлета. Перемогли у фіналі Олімпіади — вінець карʼєри. Ірина зібрала багатющу колекцію із бронзи та срібла на двох Іграх поспіль. Це велике досягнення.

Ірина Коляденко

Ірина Коляденко

НОК України

І вона буде думати про наступне. І буде до нього йти. Але трохи пізніше. Коли повернеться додому, привезе видатну нагороду до рідного Ірпеня, зробить місцевих мешканці ще більш гордими за свою землячку. А потім знову буде черпати натхнення із близького оточення для нових цілей та досягнень.

Потреба відпочинку

— Ну, все, до нових зустрічей, — гірко усміхнувшись на прощання сказала Іра. У неділю їй було важко, бо спала лише три години: сутичка закінчилася пізно, а вранці вже слід було давати інтервʼю українським телеканалам. Часу на відпочинок не було й крихти.

— Дякую вам, і не забувайте, ми вами дуже пишаємося, — бадьоро відповів я, і в той же момент ще раз відчув, як ця бадьорість, на контрасті, наче завдала Ірі певного болю.

Вона обовʼязково відпочине і знову постане на килимі, щоби дарувати нам надію й захоплення своєю крутою боротьбою. Бо вона ж — Іра Коляденко. Вона вміє боротися на найвищому рівні.