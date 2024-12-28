Забарний – найкращий футболіст України 2024 року

2024 рік добігає кінця і редакція Чемпіона вирішила підбити підсумки, визначивши десятку найкращих українських футболістів. У когорті найкращих знайшлося місце як представникам України у найсильніших європейських лігах, так і гравцям, які виступають в УПЛ.

Як ми рахували?

Опитування проводилось усередині редакції. Кожен із нас ставив бали 15 найкращим українським футболістам 2024 року за такою системою оцінювання:

1 місце 25 балів, 2 – 22, 3 – 20, 4 – 18, 5 – 16, 6 – 14, 7 – 12, 8 – 10, 9 – 8, 10 – 6, 11 – 5, 12 – 4, 13 – 3, 14 – 2, 15 – 1. Далі виводили суму, скільки кожен набрав і тоді вже визначали десятку.

Система голосування, у якій респонденти обирали 15 кандидатів, а до підсумкового рейтингу увійшло лише 10, була впроваджена з ціллю мінімізувати однакову кількість балів у футболістів, а також для більш прозорого та об'єктивного висвітлювання результатів.

Отже, почнімо.

10. Владислав Ванат – 84 бали

Нападник київського Динамо з 10 голами очолює гонку бомбардирів Української Прем'єр-ліги. Довершує гру свого лідера і команда в цілому. Кияни впевнено посідають у турнірній таблиці перше місце, випереджаючи Олександрію на 5 очок, а Шахтар взагалі на 10. Команда Олександра Шовковського близька до повернення чемпіонського титулу та Ванат є однією з головних рушійних сил цього Динамо.

А ось у єврокубках – Лізі Європи, Владислав не має забитих голів. І тут він також не виділяється на тлі всієї команди, яка йде на останньому місці у таблиці. Не забиває голів Владислав і у збірній, у складі якої провів 1 матч на Євро-2024, а також ігри відбіркового циклу турніру.

Разом із Динамо Владислав Ванат є віцечемпіоном України 2023/24.

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9. Микола Шапаренко – 88 балів

Ще один гравець Динамо, півзахисник, який тяжіє до атаки, цього сезону забив 4 голи в УПЛ і водночас віддав 7 результативних передач. Як бачимо, його внесок у загальний успіх столичного клубу не менш цінний.

Своєю чергою, у складі національної збірної Шапаренко провів усі три матчі на Євро-2024, забивши 1 гол та віддавши 1 результативну передачу. А ось у Лізі Європи він, як і Ванат, нічим не зміг допомогти своєму клубу.

Так само як і Ванат, Шапаренко у складі Динамо став віцечемпіоном України в сезоні 2023/24.

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8. Михайло Мудрик – 90 балів

Півзахисника лондонського Челсі, скоріше, можна віднести до розчарувань року, якщо згадати про допінг-скандал, який з нізвідки виник навколо нього буквально тиждень тому. Але й без цієї історії у Михайла далеко не все гаразд. Так, у нинішньому сезоні 2024/25 українець провів за Челсі в АПЛ лише 7 матчів, у яких не відзначився жодною результативною дією.

Головним і чи не єдиним досягненням Мудрика цього року став переможний гол у ворота збірної Ісландії у фінальному матчі відбіркового турніру Євро-2024, що відбувся 26 березня. На чемпіонаті Європи він провів 2 гри, але результативними діями не відзначився. Також Мудрик забив єдиний та переможний гол у ворота збірної Грузії у матчі Ліги націй.

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Втім, зараз головним питанням для Михайла є, безперечно, можливість продовження кар'єри. Наскільки суворим буде вердикт УЄФА і коли гравець зможе повернутися на футбольне поле.

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7. Георгій Судаков – 129 балів

Півзахисник донецького Шахтаря разом зі своєю командою у 2024-му став чемпіоном та володарем Кубка України. А у новому сезоні 2024/25 з 8 забитими голами ділить 3-5 місця у списку найкращих бомбардирів УПЛ. Георгій лише на один гол відстає від Олексія Гуцуляка (Полісся) і на два – від згаданого в нашому рейтингу Ваната. Також на рахунку гравця Шахтаря три результативні передачі у матчах УПЛ.

Ба більше, цього сезону Судаков також забив 1 гол у Лізі чемпіонів (і віддав одну результативну передачу). А ось у головному турнірі року – Євро-2024, у складі збірної України він результативними діями не відзначився. Також не забивав він у складі національної команди навесні, у матчах плейоф відбору до Євро-2024 та восени, у Лізі націй.

ФК Шахтар Донецьк

6. Віталій Миколенко – 182 бали

А ось до обов'язків захисника Віталія Миколенка входять зовсім інші функції. В обороні українець дійсно показує чудову гру, а якщо й робить помилки, то його страхує воротар Евертона Джордан Пікфорд. До прикладу, в останньому матчі команди з Ліверпуля проти Манчестер Сіті, коли Миколенко "привіз" пенальті у ворота синіх, але Пікфорд майстерно відбив удар Ерлінга Голланда і врятував для команди нічию.

У нинішньому сезоні 2024/25 Миколенко передбачувано не робив результативних дій у складі своєї команди в АПЛ, але у захисті грає досить надійно та акуратно – всього два попередження. Щоправда, команда пропустила 22 голи у 17 матчах і знаходиться лише на 15-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

У складі збірної України Миколенко провів один матч на Євро, але регулярно виходив у відбіркових поєдинках та іграх Ліги націй.

УАФ

5. Віктор Циганков – 204 бали

П'ятірку найкращих у нашому списку відкриває атакувальний півзахисник збірної України та іспанської Жирони Віктор Циганков. Минулого сезону 2023/24 Жирона багато в чому завдяки зусиллям дуету українських легіонерів Циганков – Артем Довби тривалий час лідирувала в Ла Лізі, хоч у підсумку і відкотилася на 3 місце у підсумковій таблиці.

Цього сезону, залишившись без підтримки Довбика, Циганков забив 1 гол і віддав 1 результативний пас у 7 матчах іспанського чемпіонату і не відзначався результативними діями в Лізі чемпіонів, де зіграв у 3 матчах. З іншого боку, гравець пропустив багато зустрічей через низку травм. Сама Жирона йде на скромній 8 позиції в поточній таблиці Ла Ліги.

У збірній України Циганков забив перший гол нашої команди у фіналі плейоф відбіркового турніру проти команди Ісландії. А ось на самому Євро результативними діями не відзначився. Не забивав голів Віктор і в матчах Ліги націй восени цього року.

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4. Андрій Лунін – 230 балів

Воротар мадридського Реала у 2024 році виграв чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок. При цьому протягом більшої частини минулого сезону український кіпер був воротарем основного складу "королівського" клубу. Лунін провів 21 гру в Ла Лізі та 8 матчів – у Лізі чемпіонів.

Щоправда, у сезоні 2024/25 відновився основний голкіпер Реала, бельгієць Тібо Куртуа, після чого показники Луніна різко пішли вниз. У чемпіонаті Іспанії він провів лише 3 матчі, у Лізі чемпіонів – 2, а в актив собі може записати хіба що гру в Суперкубок Іспанії на початку року, 14 січня, коли Реал з Луніним у складі розгромив Барселону з рахунком 4:1.

У збірній України Лунін чергував місце здебільшого з Анатолією Трубіним. Але, у стартовому і, як потім виявилося, ключовому та провальному матчі Євро-2024 з Румунією (0:3), місце у старті посів саме Лунін. І, як мінімум, в одному епізоді, якщо не у двох, "привіз" гол у ворота української команди.

Instagram: lunin_andrey

3. Анатолій Трубін – 236 балів

На відміну від свого колеги зі збірної та гравця Реала, воротар португальської Бенфіки має у клубі постійну ігрову практику. Він провів усі 15 матчів за перші пів сезону 2024/25 у португальській Прімейра-лізі та зіграв у всіх 6 матчах Ліги чемпіонів. При цьому статистика доводить, що Трубін – надійний воротар. У чемпіонаті країни в 15 матчах він пропустив лише 8 голів (за 37 забитих), а в Лізі чемпіонів – 7 голів (за 10 забитих).

Завдяки такій впевненій грі воротаря Бенфіка лідирує у чинній таблиці чемпіонату країни, випереджаючи конкурентів зі Спортингу та Порту на 1 бал. А у Лізі чемпіонів "орли" йдуть на 15 місці в таблиці з 36 команд і є впевненими претендентами на вихід до плейоф.

При цьому, в сезоні 2023/24 Бенфіка, один із найтитулованіших клубів Португалії в історії, не виграв жодного трофея, обмежившись лише 2 місцем у підсумковій таблиці національного чемпіонату.

УАФ

2. Артем Довбик – 292 бали

Своєю чергою, Артем Довбик пішов з Жирони в Рому і, здається, не прогадав. Крім того, що статус Роми вищий сам по собі, український нападник зміг досить швидко адаптуватися в Серії А. Артем забив уже 5 голів у 15 матчах національного чемпіонату та зробив дубль у матчі Кубка Італії. Також Артем забив 2 голи у 6 матчах Ліги Європи.

Щоправда, Рома займає 10 місце в Серії А і боротьба за скудетто їй, мабуть, не світить. Відставання від лідируючої Аталанти складає 21 очко. Не клеяться справи команди й в Лізі Європи, де вона йде на 14 проміжному місці, але римляни однозначно претендують на вихід у плейоф, а отже, і на боротьбу за другий за значущістю єврокубковий трофей та вихід до Ліги чемпіонів уже наступного сезону 2025/26.

У збірній України Довбик забив один з найважливіших голів у півфіналі плейоф Євро-2024, який приніс перемогу в матчі проти команди Боснії та Герцеговини. На Євро він зіграв усі три матчі, але результативними діями не відзначився, а вже восени, у Лізі націй, забив єдиний гол у домашньому матчі проти збірної Чехії (1:1).

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1. Ілля Забарний – 309 балів

І, нарешті, найкращим футболістом збірної України за версією Чемпіона у 2024-му році визнано Іллю Забарного. Захисник англійського Борнмута та збірної України у сезоні 2024/25 проводить усі 18 матчів у складі свого клубу і, багато в чому, завдяки його гарній грі, Борнмут йде на високому для себе 6 місці, претендуючи на потрапляння до єврокубків. Минулого сезону 2023/24 команда посіла лише 12 сходинку в таблиці АПЛ.

Амплуа Забарного, природно, не передбачає гольових дій, він їх і не робив цього сезону. Натомість він стабільно та надійно прикриває оборонні редути своєї команди. При цьому він грає акуратно, отримавши всього 2 жовті картки. До речі, минулого сезону він провів 37 з 38 матчів в АПЛ і забив таки 1 гол, але цього сезону поки що повністю сконцентрований на захисті.

У збірній України Забарний провів усі три матчі на Євро, а також грав навесні, в обох матчах плейоф відбіркового турніру та восени – у всіх 6 матчах Ліги націй. Ні головний тренер національної команди Сергій Ребров, ні вболівальники зараз не представляють збірну без Іллі у стартовому складі. Власне, як і тренер, і вболівальники Борнмута.

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Відповідальний редактор – Станіслав Лисак