33 найкращих спортсменів в історії України

До 33 річниці незалежності України редакція видання Чемпіон визначила 33 найкращих спортсменів в історії.

Спочатку спеціальна комісія визначила лонг-лист зі 128 спортсменів, які кували перемоги українського спорту та підіймали синьо-жовтий прапор на найбільших аренах світу.

Після чого 11 журналістів видання та заступник головної редакторки Української правди Євген Будерацький обрали своїх фаворитів, визначивши місця. За 1 місце спортсмен отримував 33 бали, за 33-те — 1.

Крім власне перемог (титулів, медалей тощо) враховувались такі критерії: репутація, кар’єра, спадок і вплив на свій вид спорту як у світі, так і в Україні.

У цьому рейтингу ви не побачите, ані Сергія Бубки, ані Яни Клочкової, на рахунку якої 4 золоті медалі двох Олімпійських ігор.

З великою імовірністю, і Бубка, і Клочкова не лише потрапили б до рейтингу, а посіли б місця у топ 5.

І якщо з колишнім очільником НОК України все зрозуміло: його ім'я не покидає шпальти провідних українських ЗМІ, то Яна Клочкова взагалі зникла з радарів. Відомо, що після анексії Криму уродженка Сімферополя повернулася на свою малу Батьківщину. Ми поговорили з кількома людьми, які свого часу були в близькому оточенні плавчині. Як зазначили наші співрозмовники, зв'язок із Клочковою втрачений, її діяльність наразі невідома.

Також респонденти не голосували за Олександру Тимошенко, олімпійську чемпіонку та чемпіонку світу з художньої гімнастики, яка у самий розпал великої війни, у 2022-му брала участь у турнірі "Нєбєсная грация", яку організовує путіністка Аліна Кабаєва в Москві.

Вочевидь через репутаційні причини до 33 найкращих не потрапив і Василь Ломаченко, який був у списку каедидатів, однак слави серед наших журналістів не знайшов.

33 найкращі спортсмени в історії незалежної України

Тож, починаємо у зворотному відліку.

33. Марія Музичук, шахи

Марія Музичук Krzysztof Szeląg

Уродженка Стрия, що на Львівщині, чемпіонка світу з класичних шахів 2015 році, переможниця шахової Олімпіади (найпрестижніший турнір для національних команд) у складі збірної України.

Найкраща шахістка світу 2015 року.

На 1 травня 2024 року посідає 8 сходинку у рейтингу ФІДЕ серед жінок.

32. Микола Мільчев, стендова стрільба

Микола Мільчев, Ріо-2016 НОК України

Майстер стендової стрільби з Одеси. Олімпійський чемпіон 2000 року.

Його виступ, зі світовим рекордом, у фіналі афінської Олімпіади — один із найяскравіших епізодів в українській спортивній історії.

Наразі очолює збірну України зі стендової стрільби та є особистим тренером Ірини Маловічко, яка представляла Україну на Олімпіаді в Парижі.

31. Денис Берінчик, бокс

Денис Берінчик Top Rank

Срібний призер Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року. Запам'ятався уболівальникам неймовірним характером і жагою до перемоги.

Навесні цього року врешті здійснив свою спортивну мрію — здобув чемпіонський пояс серед професіоналів.

Відомий своїми яскравими патріотичними перформансами.

Продовжує активну кар'єру та постійно допомагати ЗСУ.

30. Андрій Ярмоленко, футбол

Андрій Ярмоленко УАФ

Уродженець Чернігова майже ровесник незалежності (народився 23 жовтня 1989 року).

Рекордсмен збірної України за зіграними матчами, другий бомбардир в історії національної команди. Зіграв на 4-х чемпіонатах Європи, усіх, в яких брала участь збірна.

Чемпіон України та володар Кубку України у с кладі Динамо Київ.

Багато допомагав військовим з 2014 року. З початку повномасштабної війни один із найбільших приватних донорів ЗСУ.

Неодноразово публічно звертався до своїх російських колег із закликом не мовчати.

Без сумніву, один із найавтортетніших спортсменів України сучасності.

Продовжує спортивну кар'єру у складі рідного Динамо.

29. Станіслав Медведенко, баскетбол

Станіслав Медведенко та Кобі Браянт LA Lakers

Вихованець київського баскетболу.

Дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс разом із Шакілом О'нілом і Кобі Браянтом.

Намагався побудувати політичну кар'єру, поки безуспішно.

Після 24 лютого 2022 року активно займається волонтерством, берез участь у різноманітних програмах по популяризації України у світі.

28. Дар’я Білодід, дзюдо

Дар'я Білодід НОК України

Наймолодша в історії дзюдо чемпіонка світу. У свої 23 роки — дворазова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи. На Олімпійських іграх-2020 у Токіо завоювала бронзову медаль.

Ні Іграх у Парижі, які завершилися 11 серпня, не змогла завоювати медаль, програвши в 1/8 фіналу.

Найтитулованіша українська дзюдоїстка усіх часів, не лише серед жінок.

27. Інна Осипенко-Радомська, веслування на байдарці

Під українським прапором здобула 4 олімпійські медалі: "золото" Пекіна-2008, два "срібла" Лондона-2012 та "бронзу" Афін-2004 у четвірці.

У 2014-му змінила спортивне громадянство, виступивши на Олімпіаді в Ріо за Азербайджан.

Після завершення кар'єри повернулася в Україну, працювала тренеркою.

За інформацією з відкритих джерел, після 24 лютого 2022 року переїхала до Словаччини, де тренує українських дітей.

26. Олександр Хижняк, бокс

Олександр Хижняк НОК України

"Полтавський танк" виграв у любительському боксі все. Олімпійський чемпіон і срібний призер олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи.

Продовжує активну кар'єру, однак про перехід у професіонали ніяких заяв, після "золота" Парижа-2024 не робив.

25. Олена Підгрушна, біатлон

Олена Підгрушна biathlon.com.ua

Разом із партнерками по команді сестрами Вітою та Валентиною Семеренками та Юлією Джимою здобула другу золоту медаль в історії України на зимових Олімпіадах. Дівчата тріумфували в Сочі в естафеті 4х6 км.

У 2013 році стала чемпіонкою світу, однією з трьох в історії України в особистій гонці.

Ще під час активної кар'єри брала паузу у своїх виступах і була заступницею міністра молоді та спорту.

24. Василь Вірастюк, стронгмен

Василь Вірастюк Інстаграм Василя Вірастюка

Багаторазовий переможець найпрестижніших змагань стронгменів, найсильніша людина світу 2004 року.

Є чинним народним депутатом Верховної Ради України.

Займається волонтерством, бере участь у різноманітних благодійних заходах.

23. Жанна Пінтусевич-Блок (легка атлетика, спринтерка)

Жанна Пінтусевич-Блок Playboy

Українська спринтерка, чемпіонка світу в королівській дистанції — бігу на 100 м.

Чемпіонка світу в бігу на 200 м, дворазова срібна призерка чемпіонатів світу на тих же дистанціях.

У 1999 году вийшла заміж за американского тренера Марка Блока. Проживає в США.

22. Віта Семеренко, біатлон

Віта Семеренко biathlon.com.ua

Олімпійська чемпіонка (естафета) та бронзова призерка Сочі-2014. Призерка чемпіонатів світу та етапів Кубку світу.

Офіційно про завершення кар'єри не оголошувала.

21. Валя Семеренко, біатлон

Валя Семеренко Андрєй Іванов/biathlon.com.ua

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 та чемпіонка світу 2015 року в гонці з масового старту. Переможниця етапів КС в особистих гонках.

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У 2015 році до останнього боролася за Великий кришталевий глобус Кубку світу.

Як і її сестра-близнючка не оголошувала про завершення кар'єри.

20. Олександр Шовковський, футбол

Олександр Шовковський

Усю кар'єру провів у київському Динамо, вихованцем якого є. За майже 19 років у біло-синій футболці зіграв за киян 426 матчів. Півфіналіст Ліги чемпіонів.

За збірну України зіграв 92 матчі, на чемпіонаті світу-2006 разом з національною командою дійшов до чвертьфіналу. У матчі 1/8 фіналу того Мундіалю проти швейцарців у серії післяматчевих пенальті не пропустив жодного голу.

У 1999 році увійшов у список 50 претендентів на Золотий м'яч — приз найкращому футболісту Європи.

Наразі очолює рідний клуб.

19. Ірина Мерлені, боротьба

Ірина Мерлені НОК України

Перша в історії олімпійська чемпіонка у жіночій боротьбі. На Олімпіаді в Афінах тріумфувала у ваговій категорії до 48 кг. Бронзова призерка Олімпіади-2008, чемпіонка світу та Європи.

У 2014 році виставила на благодійний аукціон золоту медаль турніру "Чорне море". Зібрані кошти пішли пораненим українським військовим.

З початком повномасштабного вторгнення Росії виїхала до Швеції.

18. Катерина Серебрянська, художня гімнастика

Катерина Серебрянська

Олімпійська чемпіонка Атланти-1996. Багаторазова чемпіонка світу та Європи.

Після активної кар'єри мала безліч соціальних проєктів, очолювала комісію атлетів НОК та навіть мала власну телепередачу на одному з центральних каналів.

Наразі про її життя нічого не відомо, але нам вдалося з'ясувати, що Серебрянська до 24 лютого 2022 року проживала й працювала в Києві.

17. Олег Верняєв, спортивна гімнастика

Олег Верняєв НОК України

Олімпійський чемпіон і срібний призер Ріо-2016, чемпіон світу та Європи.

Пропустив Олімпіаду в Токіо через дискваліфікацію.

Відбувши дискваліфікацію, повепнувся у великий спорт, разом із партнерами по команді став чемпіоном Європи 2024 року у командному багатоборстві.

На Іграх у Парижі-2024 був близький до маделі в командному багатоборстві, але не склалося.

16. Сергій Ребров, футбол

Сергій Ребров

Один із найкращих українських футболістів в історії.

Вихованець донецького Шахтаря, який здобув славу у київському Динамо. Разом з командою грав у півфіналі Ліги чемпіонів 1999 року.

Багаторазовий чемпіон України та володар Кубку.

Разом з іншими колішніми та діючими футболістами багато допомагає українській Армії.

Наразі очолює національну збірну України, яку вивів у фінальну частину Євро-2024.

15. Олександр Абраменко, лижний фристайл, акробатика

Олександр Абраменко НОК України

Олімпійський чемпіон (третій в історії України) та срібний призер Олімпіади.

Найтитулованіший український атлет зимових Олімпійських ігор.

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Після Ігор у Пекіні завершив спортивну кар'єру, віцепрезидент федерації.

У 2022 році разом із друзями створив платформу для донатів волонтерам.

Своє життя пов'язує зі спортивним менеджментом. Спортсмена часто можна зустріти на різних конференціях, тренінгах тощо.

14. Василь Іванчук, шахи

Василь Іванчук Гал-інфо

Багаторазовий переможець супертурнірів (такий собі аналог турнірів Grand Slam у тенісі), віцечемпіон світу ФІДЕ, дворазовий чемпіон шахової Олімпіади.

На думку фахівців, один із найкращих шахістів усіх часів, один із "геніїв шахів".

Проживає у Львові. Не любить публічності.

13. Інеса Кравець легка атлетика, потрійний стрибок, стрибки у довжину

Інеса Кравець

Майстриня стрибкових дисциплін у довжину — стрибки у довжину та потрійний стрибок.

Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу в потрійному стрибку. Срібна призерка Олімпіади в Барселоні 1992 року у стрибках у довжину. Чемпіонка світу.

Її світовий рекорд (15,50 м) у потрійному стрибку протримався майже 26 років. Олімпійський рекорд — на рік менше.

12. Олена Костевич, кульова стрільба

Олена Костевич НОК України

Стала олімпійською чемпіонкою в 19 років на Іграх в Афінах. Загалом здобула 4 олімпійські медалі на 3-х різних Олімпіадах.

Олімпійські ігри а Парижі, на яких спортсменка не змогла зовуювати медалей, стали 6! у кар'єрі (рекорд для українських спортсменів).

Продовжує активні виступи.

11. Юрій Чебан, веслування на каное

Юрій Чебан Getty Images

Дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу. Перше золото Олімпіади здобув у Лондоні у 2012 році, а через 4 роки підтвердив свій статус у драматичній боротьбі не лише із суперниками, а й з комп'ютером, який спочатку помилково не включив одесита у фінальній заплив.

Його фініш у Ріо-2016 назавжди увійшов в аннали не лише українського спорту.

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Після кар'єри очолював профільну федерацію. Має активну громадянську позицію.

10. Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика)

Лілія Подкопаєва Getty Images

Перша дворазова олімпійська чемпіонка (Атланта-1996) часів незалежності. На тих же Іграх була близькою до третього золота, однак завоювала срібну медаль.

Чемпіонка світу та Європи.

Попри те, що живе в американській Атланті, де відкрила власну школу спортивної гімнастики, часто відвідує Україну, маю потужну проукраїнську позицію у світі та бере участь у різних соціальних проєктах.

9. Еліна Світоліна, теніс

Еліна Світоліна Getty Images

Найтитулованіша тенісистка в історії України.

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо.

17 виграних турнірів WTA, найвище третє місце у світовому рейтингу. Понад 5 років перебувала у топ 10 рейтингу WTA.

29-річна одеситка продовжує активну кар'єру на найвищому рівні та є одним із найпотужніших спікерів України у світі.

8. Ярослава Магучіх, легка атлетика, стрибки у висоту

Ярослава Магучіх Getty Images

У свої 23 роки виграла усі можливі титули у стрибках у висоту: Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи.

У червні встановила новий світовий рекорд (2,10 м), перевершивши попереднє досягнення (2,09 м), яке трималося 37 років!

Першою з провідних українських атлетів пішла у конфронтацію з Сергієм Бубкою.

Після Олімпійських ігор у Парижі зробила три великі пожертви на ЗСУ. Потужний голос України на міжнародній арені.

7. Жан Беленюк, греко-римська боротьба

Жан Беленюк Getty Images

Олімпійський чемпіон і дворазовий призер ("срібло" та "бронза") Олімпіад у греко-римській боротьбі. Дворазовий чемпіон світу та триразовий чемпіон Європи.

Після бронзової медалі Парижа-2024, де продемонстрував бійцівські якості та неймовірний характер, оголосив про завершення кар'єри.

Ще у 2019 році доєднався до Партії "Слуга народу", став народним депутатом, яким є до цього часу.

Також висувався на почаду президента НОК України.

6. Оксана Баюл, фігурне катання

Оксана Баюл Getty Images

Перша в незалежній історії олімпійська чемпіонка. На Олімпіаді-1994 у норвезькому Ліллегаммері здобула золоту медаль у драматичній боротьбі з американкою Ненсі Керріган.

За рік до того 15-річна Баюл виграла чемпіонат світу.

Після тріумфу переїхала в США, брала участь у турнірах професіоналів, мала певні проблеми з алкоголем і американським законом.

У 2021 році відмовилась від українського громадянства, але після 24 лютого 2022 року досить активно говорить про війну, принаймні у своїх соціальних мережах.

Її коротка програма на Олімпійських іграх-1994 вважається фахівцями ледь не найкращим виступом в історії фігурного катання.

5. Віталій Кличко, бокс

Віталій Кличко

Починав кар'єру в кікбоксингу, де досяг титулу чемпіона світу (двічі серед аматорів, чотири рази серед профі). Віцечемпіон світу з боксу серед аматорів. Пропустив Олімпійські ігри в Атланті через травму, які в домінувальному стилі виграв його брат.

Після Атланти розпочав, разом з братом, професійну кар'єру.

Чемпіон світу серед професіоналів за версіями WBC і WBO. Єдиний у світі "Вічний чемпіон" за версією WBC.

Його бій проти Леннокса Льюїса — одна із найяскравіших сторінок в історії вітчизняного спорту.

Нині мер Києва.

Герой України.

4. Андрій Шевченко, футбол

Андрій Шевченко

Можливо, найкращий футболіст України загалом, і точно найкращий за часів незалежності.

У складі національної команди зіграв 111 матчів, забив 48 голів (найкращий показник до цього часу). Разом зі збірною став чвертьфіналістом чемпіонату світу 2006 року.

У 1999 році разом із Динамо зупинився за крок від фіналу Ліги чемпіонів, після чого перебрався в Мілан, де став легендою клубу, другим найкращим бомбардиром в історії "червоно-чорних".

Після невдалого вояжу до Челсі, повернувся в рідний клуб. Завершив кар'єру після домашнього Євро-2012, де його дубль допоміг перемогти Швецію в дебютній грі.

З 2016 по 2021 рік був головним тренером збірної України, яку вивів в 1/4 фіналу Євро-2020.

Зараз президент Української асоціації футболу.

Разом із братами Кличками — найупізнаваніший український спортсмен у світі.

Герой України.

3. Олександр Усик, бокс

Олександр Усик Top Rank

За сумарним статусом своїх титулів, можливо, найкращий спортсмен в історії України.

Олімпійський чемпіон, чемпіон світу серед любителів.

Абсолютний чемпіон світу серед професіоналів у двох вагових категоріях (крузервейті та хевівейті), в обох володів усіма чотирма найпрестижнішими поясами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну — один із головних і найгучніших голосів у світі.

За понад 2 роки війни в Україні пожертвував на різні потреби понад 10 млн доларів.

2. Ольга Харлан, фехтування на шаблях

Ольга Харлан Віталій Клюєв/НОК України

Володарка найбільшої кількості олімпійських медалей в історії України.

Дворазова олімпійська чемпіонка в команді. Шестиразова чемпіонка світу, вісім разів вигравала першість Європи.

Перформанс 17-річної Харлан у фіналі пекінської Олімпіади вписаний золотими літерами в історію світового спорту. Її 9 точних уколів поспіль внесли перелом у перебіг сутички за золоті медалі, її укол приніс Україні "золото".

Після Ріо-2016 кілька разів натякала на завершення кар'єри, брала навіть паузу, однак повернулася перед Іграми в Токіо, де виступила невдало.

На Олімпійських іграх у Парижі 2024 року здобула бронзову медаль в особистій першості шаблісток і витягнула команду у командному фіналі, принісши перше "золото" Україні в столиці Франції.

Влітку 2023 року відмовилась тиснути руку російский фехтувальниці Смірновій, через що була одразу дискваліфікована (регламент фехтування вимагає рукостискання), однак пізніше Міжнародна федерація скасувала покарання та навіть внесла зміни до регламенту.

Свою чемпіонську шаблю з Парижа продала на аукціоні за 10 млн гривень, які переадресувала на допомогу ЗСУ.

Офіційно про завершення кар'єри не оголошувала.

1. Володимир Кличко, бокс

Володимир Кличко

Олімпійський чемпіон уже далекого 1996 року.

Після Олімпіади разом зі старшим братом розпочав професійну кар'єру довжиною у 20 років.

Чемпіон світу важкій вазі за версіями WBO, IBF і WBO.

За свою кар'єру переміг 23 бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі, що є найкращим показником в історії боксу.

Йому належать рекорди загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі (4 382 днів = 12 років), кількості перемог в боях за титул об'єднаного чемпіона та найдовшої серії захистів об'єднаного титулу.

Також є рекордсменом за кількістю перемог в боях за титул об'єднаного та абсолютного титулу чемпіона світу, а також володарем найдовшої серії захистів об'єднаного та абсолютного титулу чемпіона світу в історії професійного боксу.

Протягом усієї кар'єри та після неї займався благодійністю.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшу частину часу проводить у Києві поряд з братом.

Регулярно бере участь у заходах, які популяризують Україну у світі та є одним із найбільших спікерів України у світі.