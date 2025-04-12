Жіноча збірна України зайняла перше місце у командному заліку на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України виграла командний залік чемпіонату Європи-2025 з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

"Синьо-жовті" сумарно набрали 180 очок, другою із 158 балами стала Туреччина, а замкнула трійку найкращих команд Румунія (79 балів).

Як відомо, українки здобули на першості 8 медалей, 4 з яких – золоті.

Так, чемпіонками стали Оксана Лівач, Анастасія Алпєєва, Ірина Бондар та Алла Бєлінська.

Бронзові медалі здобули Аліна Філіпович, Олександра Хоменець, Ірина Коляденко та Соломія Винник.

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Нагадаємо, збірну України представляють 30 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ.