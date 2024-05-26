Козацького роду: Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги

Нападник іспанської Жирони Артем Довбик виграв перегони бомбардирів чемпіонату Іспанії за підсумками сезону-2023/24.

Про це стало відомо після заміни нападника Барселони Роберта Левандовського в заключному матчу останнього туру іспанської Ла Ліги, в якому Барселона зустрічалася із Севільєю. Артем став недосяжним для всіх конкурентів, зупинившись на позначці у 24 забитих м'ячі. Такий показник нападнику збірної України підкорився за 36 матчів.

Друге місце посів форвард Вільярреала Александр Серлот (23 голи), третю сходинку розділили півзахисник Реала Джуд Беллінгем та Левандовський (19 забитих м'ячів).

На рахунку Артема 2 хеттрики та 3 дублі, ще у 12 випадках форвард закінчував матчі з одним голом, що й дозволило стати володарем "трофею Пічічі". Також Довбик 8 разів асистував партнерам.

Зазначимо, що Артем здійснив відчутний ривок за останні 9 матчів іспанської ліги, у яких відзначився 10 забитими м'ячами. Це сталося після гольової "засухи" довжиною у 8 матчів.

Раніше лише один український футболіст підкорював позначку у 24 забиті м'ячі в одній із п'яти провідних ліг Європи (крім Ла Ліги, сюди входять Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А, німецька Бундесліга та французька Ліга 1).

Як відомо, за підсумками матчу з Гранадою Довбик став одним із найрезультативніших дебютантів Ла Ліги, у цій же грі інший українець у складі Жирони, Віктор Циганков, забив 2 м’ячі та зробив 1 асист. Загалом екс-футболіст Динамо відзначився 8 голами та 7 результативними передачами в 34 матчах у всіх турнірах.

Артем Довбик перейшов у Жирону в серпні 2023-го, а сума трансферу орієнтовна склала 7,75 млн євро. Це його четвертий клуб за межами України. Раніше Довбик виступав у складі молдовської Зорі та данських Мідтьюлланда і Сеннер'юска.