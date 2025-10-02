Євро-2025 U-19: розклад та результати матчів

З 28 вересня по 5 жовтня 2025 року в столиці Молдови, Кишиневі, пройде фінальний турнір чемпіонату Європи з футзалу серед юнаків до 19 років – головна континентальна подія під егідою УЄФА для цієї вікової категорії.

За звання найсильнішої юнацької футзальної збірної Європи змагатимуться вісім команд, поділених на дві групи. Усі матчі відбудуться на сучасній "Кишинів Арені", яка вперше прийматиме турнір такого рівня.

Згідно з жеребкуванням, юнацька збірна України потрапила до групи A, де її суперниками стануть господарі з Молдови, чинні чемпіони Європи португальці та потужна команда Італії.

До іншого квартету потрапили фіналісти 2023 року іспанці, а також півфіналісти попереднього розіграшу – словенці. Квартет довершили два дебютанти юнацького Євро – Чехія та Туреччина.

Цей розіграш стане четвертим в історії турніру, започаткованого у 2019 році.

Груповий етап

До стадії плейоф, яка стартуватиме з 1/2 фіналу, вийдуть по дві найкращі збірні з обох квартетів.

Група A

28.09 | 🕐 13:00 | Молдова – Україна 0:7

28.09 | 🕢 20:30 | Португалія – Італія 7:1

– Італія 29.09 | 🕕 18:00 | Італія – Молдова 7:2

– Молдова 29.09 | 🕢 20:30 | трансляція | Україна – Португалія 0:4

| Україна – 01.10 | 🕕 18:00 | Молдова – Португалія 0:10

01.10 | 🕢 20:30 | Італія – Україна 0:2

Група B

28.09 | 🕞 15:30 | Словенія – Чехія 2:1

– Чехія 28.09 | 🕕 18:00 | Іспанія – Туреччина 3:0

– Туреччина 29.09 | 🕐 13:00 | Туреччина – Словенія 1:4

29.09 | 🕞 15:30 | Чехія – Іспанія 2:3

01.10 | 🕐 13:00 | Туреччина – Чехія 3:4

01.10 | 🕞 15:30 | Словенія – Іспанія 2:6

Плейоф

1/2 фіналу