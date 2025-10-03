Іспанія U-19 – Україна U-19: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Євро-2025

У п'ятницю, 3 жовтня, збірна України з футзалу U-19 проведе матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи, який цього року проходить у Молдові.

Суперником команди стане дворазовий чемпіон Європи – збірна Іспанії. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, збірна України вийшла до плейоф, посівши друге місце у групі з командами Молдови, Португалії та Італії.

У другому півфіналі юнацького чемпіонату Європи зіграють команди Португалії та Словенії.