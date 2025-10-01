Євро-2025 U-19. Італія – Україна: онлайн-трансляція

У середу, 1 жовтня, збірна України з футзалу U-19 проведе вирішальний поєдинок групового етапу чемпіонату Європи, який цього року проходить у Молдові. Суперником команди стане збірна Італії.

Початок зустрічі – о 20:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, на старті турніру Україна здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. Проте у другому турі українців здолали чинні чемпіони Португалія (0:4).

До плейоф вийдуть дві найкращі команди групи. В матчі Італія – Україна визначиться останній учасник півфіналу. Туди вже пробилися Португалія, Іспанія та Словенія. Футзальний Євро U-19 триватиме до 6 жовтня.

Зауважимо, що на минулому чемпіонаті Європи збірна України U-19 дійшла до півфіналу, де програла Іспанії. Також на тому турнірі українці зустрічалися з Італією на груповому етапі та програли їм.