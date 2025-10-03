Португалія та Словенія визначили другого фіналіста юніорського Євро-2025

Збірна Португалії U-19 обіграла Словенію у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Португальці вийшли вперед вже 2-й хвилині завдяки голу Тьягу Родрігеша. Надалі вони продовжували володіти ініціативою та раз по раз створювали небезпеку біля воріт суперників.

У другій половині Мальяу збільшив перевагу, а наприкінці гри воротар португальців голом зі своєї половини встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Зазначимо, що для юніорської збірної Португалії це буде третій фінал поспіль.

Юніорське Євро з футзалу

1/2 фіналу, 3 жовтня

Португалія U19 — Словенія U19 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Родрігеш, 2:0 – 27 Мальяу, 3:0 – 38 Кунья

Нагадаємо, у першому півфіналі юніорська збірна України поступилась команді Іспанії.

Третє Євро поспіль "синьо-жовті" закінчують у півфіналі. На Євро-2023 їх також вибила Іспанія. На Євро-2022 була поразка від португальців.