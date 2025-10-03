Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Португалія та Словенія визначили другого фіналіста юніорського Євро-2025

Олександр Булава — 3 жовтня 2025, 23:27
Португалія та Словенія визначили другого фіналіста юніорського Євро-2025
УЄФА

Збірна Португалії U-19 обіграла Словенію у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Португальці вийшли вперед вже 2-й хвилині завдяки голу Тьягу Родрігеша. Надалі вони продовжували володіти ініціативою та раз по раз створювали небезпеку біля воріт суперників.

У другій половині Мальяу збільшив перевагу, а наприкінці гри воротар португальців голом зі своєї половини встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Зазначимо, що для юніорської збірної Португалії це буде третій фінал поспіль.

Юніорське Євро з футзалу
1/2 фіналу, 3 жовтня

Португалія U19 — Словенія U19 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Родрігеш, 2:0 – 27 Мальяу, 3:0 – 38 Кунья

Нагадаємо, у першому півфіналі юніорська збірна України поступилась команді Іспанії.

Третє Євро поспіль "синьо-жовті" закінчують у півфіналі. На Євро-2023 їх також вибила Іспанія. На Євро-2022 була поразка від португальців.

футзал чемпіонат Європи з футзалу-2025 U-19

футзал

Забили 4 голи, але цього було мало: збірна України U-19 програла Іспанії в півфіналі Євро-2025
Півфінал Євро-2025 U-19. Іспанія – Україна.
Стійка, перекладина та сейви Белімова: огляд матчу ЧЄ-2025 U-19 Італія – Україна
Україна зіграє проти гегемона: визначилися півфіналісти чемпіонату Європи U-19 з футзалу
Визначився суперник збірної України U-19 у півфіналі Євро-2025

Останні новини