Ідеальний старт: Україна декласувала Молдову в першому матчі юнацького Євро-2025

У неділю, 28 вересня, збірна України обіграла Молдову в стартовому матчі чемпіонату Європи 2025 з футзалу серед юнаків до 19 років.

Поєдинок завершився з рахунком 7:0. Українці відкрили лік голам вже на 2-й хвилині, відзначився Владислав Камець. Майже одразу Артем Клімчук подвоїв перевагу, а Богдан Цап забив третій гол.

Україна забила ще двічі в першому таймі: дубль на рахунку Назара Першина, а один з асистів віддав голкіпер Іван Бєлімов. У другому таймі свій гол забили Артем Малиновський та Ростислав Ростківський.

Чемпіонат Європи 2025 – U-19

Група A, перший матч

28 вересня

Молдова – Україна 0:7 (0:5)

Голи: 1:0 – Камець 3, 2:0 – Клімчук 5, 3:0 – Цап 7, 4:0 – Першин 9, 5:0 – Першин 13, 6:0 – Малиновський 29, 7:0 – 36 Ростківський

Нагадаємо, згідно з жеребкуванням, юнацька збірна України потрапила до групи A, де її суперниками стануть також чинні чемпіони Європи португальці та потужна команда Італії.

З розкладом та результатами матчів Євро-2025 можна ознайомитись за цим посиланням.