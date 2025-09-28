Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Ідеальний старт: Україна декласувала Молдову в першому матчі юнацького Євро-2025

Микола Дендак — 28 вересня 2025, 14:56
Ідеальний старт: Україна декласувала Молдову в першому матчі юнацького Євро-2025
АФУ

У неділю, 28 вересня, збірна України обіграла Молдову в стартовому матчі чемпіонату Європи 2025 з футзалу серед юнаків до 19 років.

Поєдинок завершився з рахунком 7:0. Українці відкрили лік голам вже на 2-й хвилині, відзначився Владислав Камець. Майже одразу Артем Клімчук подвоїв перевагу, а Богдан Цап забив третій гол.

Україна забила ще двічі в першому таймі: дубль на рахунку Назара Першина, а один з асистів віддав голкіпер Іван Бєлімов. У другому таймі свій гол забили Артем Малиновський та Ростислав Ростківський.

Чемпіонат Європи 2025 – U-19
Група A, перший матч
28 вересня

Молдова – Україна 0:7 (0:5)

Голи: 1:0 – Камець 3, 2:0 – Клімчук 5, 3:0 – Цап 7, 4:0 – Першин 9, 5:0 – Першин 13, 6:0 – Малиновський 29, 7:0 – 36 Ростківський

Нагадаємо, згідно з жеребкуванням, юнацька збірна України потрапила до групи A, де її суперниками стануть також чинні чемпіони Європи португальці та потужна команда Італії.

З розкладом та результатами матчів Євро-2025 можна ознайомитись за цим посиланням.

Збірна Молдови збірна України U-19 чемпіонат Європи з футзалу-2025 U-19

Збірна Молдови

Молодіжна збірна України впевнено перемогла Молдову на чемпіонаті Європи
Збірна України назвала стартовий склад на матч з Молдовою
Український тренер очолив збірну Молдови
Вернидуб може очолити збірну
Туреччина — Молдова: де дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020

Останні новини