Збірна України програла чинним чемпіонам на Євро-2025 U-19

У понеділок, 29 вересня, збірна України з футзалу U-19 провела другий поєдинок групового етапу чемпіонату Європи, який цього року проходить у Молдові.

Суперником "синьо-жовтих" стали чинні чемпіони Європи – збірна Португалії, яка здобула перемогу з рахунком 4:0.

У підсумку португальці очолили групу А, Україна опустилася на 2-го сходинку, маючи в активі 3 бали.

В 3-му турі наша команда зіграє проти Італії. Матч відбудеться 1 жовтня, початок о 20:30 за київським часом.

Чемпіонат Європи 2025 – U-19

Група A, 2-й тур

Україна – Португалія 0:4 (0:2)

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. Своєю чергою, Португалія в першому турі також здобула розгромну перемогу, перегравши збірну Італії з рахунком 7:1.

Футзальний Євро U-19 триватиме до 6 жовтня. Переможці груп вийдуть до півфіналу турніру. Інші результати 2-го туру можна побачити ТУТ.