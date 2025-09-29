Українська правда
Італія розгромила Молдову, Іспанія та Словенія вже у плейоф Євро-2025 U-19

Олексій Мурзак — 29 вересня 2025, 20:12
У понеділок, 29 вересня, відбулися перші матчі 2-го туру в межах групового етапу юнацького Євро-2025 з футзалу.

Так, у групі А, де виступає збірна України, Італія розгромила Молдову. Зустріч завершилася з рахунком 7:2.

Тож наразі в нашій групі рівність очок між Україною, Португалією та Італією – у кожної з команд по 3. Натомість Молдова вже втратила математичні шанси на вихід у плейоф.

Україна свій матч проти Португалії зіграє о 20:30 за київським часом.

Водночас у групі В Іспанія та Словенія вже достроково залишили Чехію та Туреччину за бортом Євро-2025.

Чемпіонат Європи 2025 – U-19
Група A, 2-й тур

Італія – Молдова 7:2 (3:0)

  • 20:30 Україна – Португалія

Група В

Туреччина – Словенія 1:4 (0:1)

Чехія – Іспанія 2:3 (0:2)

Футзальний Євро U-19 триватиме до 6 жовтня. Переможці груп вийдуть до півфіналу турніру. Після першого туру збірна України очолює групу А.

