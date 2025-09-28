Українська правда
Збірна України очолює групу A після 1 туру юнацького Євро-2025

Станіслав Лисак — 28 вересня 2025, 23:47
Асоціація футзалу України

Юнацька збірна України з футзалу U-19 очолила групу A на чемпіонаті Європи-2025, що проходить у столиці Молдови, Кишиневі.

У першій грі українці зустрілися з господарями турніру, збірною Молдовою, та здобули розгромну перемогу з рахунком 7:0.

Це дозволило підопічним Ігоря Москвичова вийти на перше місце у квартеті. У паралельній грі збірна Португалії перемогла Італію з рахунком 7:1.

Асоціація футзалу України

Уже завтра, 29 вересня, українська юнацька збірна зіграє з португальцями, які є чинними чемпіонами Європи.

З детальним розкладом та результатами матчів Євро-2025 можна ознайомитись за цим посиланням.

