Португалія вдруге поспіль стала переможцем Євро-2025 U-19, Україна зупинилася у півфіналі

Сьогодні, 5 вересня, відбувся фінальний матч чемпіонату Європи 2025 року з футзалу серед юнаків до 19 років, в якому Іспанія протистояла Португалії.

Поєдинок завершився перемогою португальців в овертаймі.

Іспанський колектив вийшов уперед ще у першому таймі. Після перерви команда подвоїла перевагу і все йшло до їхньої перемоги, але португальці зуміли відновити паритет, тож основний час завершився з результатом 2:2.

Португалія забила переможний гол за двадцять секунд до кінця овертаймів. Це вже друге чемпіонство збірної Португалії U-19 на Євро та друге поспіль. Іспанія також має дві перемоги на турнірі.

Євро з футзалу – U-19

Фінал, 5 жовтня

Португалія – Іспанія 3:2 (0:1, 2:1)

Зауважимо, що на турнірі також брала участь українська команда. Юніорська збірна України поступилась Іспанії у півфіналі. Також українців обігравала Португалія у груповому етапі.

Третє Євро поспіль "синьо-жовті" закінчують у півфіналі. На Євро-2023 їх також вибила Іспанія. На Євро-2022 була поразка від португальців.