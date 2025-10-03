Забили 4 голи, але цього було мало: збірна України U-19 програла Іспанії в півфіналі Євро-2025
Сьогодні, 3 жовтня, збірна України з футзалу U-19 зіграла півфінал Євро-2025 проти однолітків з Іспанії.
Матч завершився перемогою іспанців із рахунком 7:4.
Іспанія – Україна 7:4 (3:2)
Суперники розпочали гру впевнено, контролювали м'яч, але моментів небезпечних не було. На жаль, перший з них на 4 хвилині завершився голом.
"Синьо-жовтих" це не знітило. Підопічні Ігоря Москвичова додали швидкості. Результат не змусив себе чекати. Спочатку Богдан Цап зрівняв рахунок, а через кілька секунд Артем Клімчук вивів Україну вперед.
Тренер іспанців узяв тайм-аут. Відразу ж "Фурія Роха" відновила статус-кво. До кінця першого тайму Лаос вивів наших суперників у лідери.
Друга половина розпочалася неуспішно. Іспанці подвоїли, а потім і потроїли перевагу.
Збірна України почала ризикувати, створювати моменти, але забила там, де не очікувалося. Олександр Шпак наважився на дальній удар – "постріл" прилетів прямо під перекладину. Найкращий гол вечора.
Утім, Іспанія діяла холоднокровно. Невдовзі знову відірвалися на три голи. Під кінець матчу стався прикрий автогол Шпака.
У форматі 5 на 4 "синьо-жовті" забили ще один гол – Першин переправив м'яч у сітку за хвилину до кінця. Рахунок 7:4 залишився до самого фіналу поєдинку.
Третє Євро посіль "синьо-жовті" закінчують у півфіналі. На Євро-2023 їх також вибила Іспанія. На Євро-2022 була поразка від португальців.
Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. У другому турі "синьо-жовті" програли Португалії з рахунком 0:4. У вирішальному матчі підопічні Ігоря Москвичова здолали Італію.