Складний вихід у півфінал: збірна України переграла Італію в матчі чемпіонату Європи

Сьогодні, 1 жовтня, збірна України з футзалу U-19 зіграла вирішальний матч групового етапу чемпіонату Європи проти однолітків з Італії.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих".

Футзал – Чемпіонат Європи U-19

3 тур, 1 жовтня

Італія – Україна 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Шпак (28), 0:2 – Першин (39)

У першому таймі краще розпочали італійці, але потім команда Ігоря Москвичова перехопила ініціативу. За перші 20 хвилин "синьо-жовті" лідирували за ударами – 13-10.

Щоправда, треба зазначили, що моменти суперника були небезпечнішими, але в критичні моменти голкіпер Іван Белімов не підводив.

На початку другого тайму Першин вийшов віч-на-віч із воротарем італійців. Він зумів проштовхнути м'яч повз воротаря, але того підстрахувала стійка.

Невдовзі збірна України таки відкрила рахунок. Назар Першин прострілив з флангу, на його простріл відгукнувся Олександр Шпак. Спочатку в нього не вдався нормальний удар, але воротар італійців відбив перед собою і Шпак першим був на добиванні.

Італійці після цього заграли активніше. Кілька разів рятував Іван Белімов.

"Синьо-жовті" могли подвоювати перевагу на 36 хвилині. Спочатку удар Малиновського прийняла на себе поперечина, а під час добиванні знову каркас воріт прийняв удар після спроби від Першина.

Та все ж вдалося покарати "Скуадру Адззуру" за гру 5 на 4. Назар Першин переправив м'яч у пусті ворота.

Третє Євро посіль "синьо-жовті" виходять у півфінал. Суперником буде збірна Іспанія.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. У другому турі "синьо-жовті" програли Португалії з рахунком 0:4.