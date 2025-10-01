Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Складний вихід у півфінал: збірна України переграла Італію в матчі чемпіонату Європи

Руслан Травкін — 1 жовтня 2025, 22:03
Складний вихід у півфінал: збірна України переграла Італію в матчі чемпіонату Європи
АФУ

Сьогодні, 1 жовтня, збірна України з футзалу U-19 зіграла вирішальний матч групового етапу чемпіонату Європи проти однолітків з Італії.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих". 

Футзал – Чемпіонат Європи U-19
3 тур, 1 жовтня

Італія – Україна 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Шпак (28), 0:2 – Першин (39)

У першому таймі краще розпочали італійці, але потім команда Ігоря Москвичова перехопила ініціативу. За перші 20 хвилин "синьо-жовті" лідирували за ударами – 13-10.

Щоправда, треба зазначили, що моменти суперника були небезпечнішими, але в критичні моменти голкіпер Іван Белімов не підводив.

На початку другого тайму Першин вийшов віч-на-віч із воротарем італійців. Він зумів проштовхнути м'яч повз воротаря, але того підстрахувала стійка.

Невдовзі збірна України таки відкрила рахунок. Назар Першин прострілив з флангу, на його простріл відгукнувся Олександр Шпак. Спочатку в нього не вдався нормальний удар, але воротар італійців відбив перед собою і Шпак першим був на добиванні.

Італійці після цього заграли активніше. Кілька разів рятував Іван Белімов.

"Синьо-жовті" могли подвоювати перевагу на 36 хвилині. Спочатку удар Малиновського прийняла на себе поперечина, а під час добиванні знову каркас воріт прийняв удар після спроби від Першина.

Та все ж вдалося покарати "Скуадру Адззуру" за гру 5 на 4. Назар Першин переправив м'яч у пусті ворота. 

Третє Євро посіль "синьо-жовті" виходять у півфінал. Суперником буде збірна Іспанія. 

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. У другому турі "синьо-жовті" програли Португалії з рахунком 0:4.

футзал збірна України U-19 з футзалу чемпіонат Європи з футзалу-2025 U-19

збірна України U-19 з футзалу

Євро-2025 U-19. Італія – Україна: як "синьо-жовті" здобули путівку в півфінал
Збірна України U-19 зіграє вирішальний матч проти Італії U-19 на Євро-2025 з футзалу
Італія – Україна: де дивитися вирішальний матч групового етапу Євро-2025 U-19
Євро-2025 U-19: розклад та результати матчів
Збірна України очолює групу A після 1 туру юнацького Євро-2025

Останні новини