Складний вихід у півфінал: збірна України переграла Італію в матчі чемпіонату Європи
Сьогодні, 1 жовтня, збірна України з футзалу U-19 зіграла вирішальний матч групового етапу чемпіонату Європи проти однолітків з Італії.
Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих".
Італія – Україна 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Шпак (28), 0:2 – Першин (39)
У першому таймі краще розпочали італійці, але потім команда Ігоря Москвичова перехопила ініціативу. За перші 20 хвилин "синьо-жовті" лідирували за ударами – 13-10.
Щоправда, треба зазначили, що моменти суперника були небезпечнішими, але в критичні моменти голкіпер Іван Белімов не підводив.
На початку другого тайму Першин вийшов віч-на-віч із воротарем італійців. Він зумів проштовхнути м'яч повз воротаря, але того підстрахувала стійка.
Невдовзі збірна України таки відкрила рахунок. Назар Першин прострілив з флангу, на його простріл відгукнувся Олександр Шпак. Спочатку в нього не вдався нормальний удар, але воротар італійців відбив перед собою і Шпак першим був на добиванні.
Італійці після цього заграли активніше. Кілька разів рятував Іван Белімов.
"Синьо-жовті" могли подвоювати перевагу на 36 хвилині. Спочатку удар Малиновського прийняла на себе поперечина, а під час добиванні знову каркас воріт прийняв удар після спроби від Першина.
Та все ж вдалося покарати "Скуадру Адззуру" за гру 5 на 4. Назар Першин переправив м'яч у пусті ворота.
Третє Євро посіль "синьо-жовті" виходять у півфінал. Суперником буде збірна Іспанія.
Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. У другому турі "синьо-жовті" програли Португалії з рахунком 0:4.