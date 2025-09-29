Україна U-19 – Португалія U-19: онлайн-трансляція

У неділю, 29 вересня, збірна України з футзалу U-19 проведе другий поєдинок групового етапу чемпіонату Європи, який цього року проходить у Молдові. Суперником команди стане чинний чемпіон Європи – збірна Португалії.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

13' Не тримається м'яч в українців, Португалія насідає на ворота Бєлімова Тренер збірної Португалії бере тайм-аут 10' Ще один небезпечний удар від України, знову рятує Кунья 9' Кунья рятує Португалію від пропущеного голу. Чудовий удар від гравця збірної України 8' Португальці вийшли віч-на-віч, але не зуміли влучити у ворота 8' Небезпечний удар зі штрафного завдали українці. Голкіпер забрав м'яч до рук 7' Знову небезпечні удари від португальців. Белімов рятує 5' Гол. Португалія виходить вперед. 0:1 4' Чудовий удар від збірної Португалії, голкіпер України Бєлімов перевів м'яч на кутовий. 1' Україна активно розпочала поєдинок, два небезпечні удари, але поки без голів. 1' Поєдинок розпочався

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. Своєю чергою, Португалія в першому турі також здобула розгромну перемогу, перегравши збірну Італії з рахунком 7:1.

Футзальний Євро U-19 триватиме до 6 жовтня. Переможці груп вийдуть до півфіналу турніру.