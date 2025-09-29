Українська правда
Україна U-19 – Португалія U-19: онлайн-трансляція

Микола Дендак, Денис Шаховець — 29 вересня 2025, 20:30
АФУ
У неділю, 29 вересня, збірна України з футзалу U-19 проведе другий поєдинок групового етапу чемпіонату Європи, який цього року проходить у Молдові. Суперником команди стане чинний чемпіон Європи – збірна Португалії.

Початок зустрічі – о 20:30 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

13'

Не тримається м'яч в українців, Португалія насідає на ворота Бєлімова

Тренер збірної Португалії бере тайм-аут

10'

Ще один небезпечний удар від України, знову рятує Кунья

9'

Кунья рятує Португалію від пропущеного голу. Чудовий удар від гравця збірної України

8'

Португальці вийшли віч-на-віч, але не зуміли влучити у ворота

8'

Небезпечний удар зі штрафного завдали українці. Голкіпер забрав м'яч до рук

7'

Знову небезпечні удари від португальців. Белімов рятує

5'

Гол. Португалія виходить вперед. 0:1

4'

Чудовий удар від збірної Португалії, голкіпер України Бєлімов перевів м'яч на кутовий.

1'

Україна активно розпочала поєдинок, два небезпечні удари, але поки без голів.

1'

Поєдинок розпочався

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. Своєю чергою, Португалія в першому турі також здобула розгромну перемогу, перегравши збірну Італії з рахунком 7:1.

Футзальний Євро U-19 триватиме до 6 жовтня. Переможці груп вийдуть до півфіналу турніру.

