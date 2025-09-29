Україна U-19 – Португалія U-19: онлайн-трансляція
У неділю, 29 вересня, збірна України з футзалу U-19 проведе другий поєдинок групового етапу чемпіонату Європи, який цього року проходить у Молдові. Суперником команди стане чинний чемпіон Європи – збірна Португалії.
Суперником української команди стане чинний чемпіон Європи – збірна Португалії. Початок зустрічі – о 20:30 за київським часом.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Не тримається м'яч в українців, Португалія насідає на ворота Бєлімова
Тренер збірної Португалії бере тайм-аут
Ще один небезпечний удар від України, знову рятує Кунья
Кунья рятує Португалію від пропущеного голу. Чудовий удар від гравця збірної України
Португальці вийшли віч-на-віч, але не зуміли влучити у ворота
Небезпечний удар зі штрафного завдали українці. Голкіпер забрав м'яч до рук
Знову небезпечні удари від португальців. Белімов рятує
Гол. Португалія виходить вперед. 0:1
Чудовий удар від збірної Португалії, голкіпер України Бєлімов перевів м'яч на кутовий.
Україна активно розпочала поєдинок, два небезпечні удари, але поки без голів.
Поєдинок розпочався
Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. Своєю чергою, Португалія в першому турі також здобула розгромну перемогу, перегравши збірну Італії з рахунком 7:1.
Футзальний Євро U-19 триватиме до 6 жовтня. Переможці груп вийдуть до півфіналу турніру.