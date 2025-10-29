Збірна України дізналася розклад матчів у Кубку європейських націй

Збірна України з хокею дізналася розклад матчів на першому етапі Кубку Європейських націй.

Про це повідомила пресслужба ФХУ.

У четвер, 5 листопада, "синьо-жовті" проведуть товариський матч проти Литви.

На наступний день литовці будуть першим суперником у межах Кубку європейських націй. 7 листопада колектив Дмитра Христича зіграє проти Румунії.

Турнір пройде в литовському місті Електранай.

ФХУ

Нагадаємо, це перший в історії розіграш Кубку європейських націй. "Синьо-жовті" знають суперників на весь сезон-2025/26.

Листопад: Румунія, Україна, Литва

Грудень: Румунія, Україна, Литва, Іспанія

Лютий: Словенія, Велика Британія, Польща, Україна

Раніше став відомий список хокеїстів, які отримали виклик до лав національної команди.