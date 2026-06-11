Пекельна логістика, рекордна кількість учасників та легендарна Ацтека: що треба знати про чемпіонат світу-2026

З 11 червня по 19 липня відбудеться чемпіонат світу з футболу 2026 року. Першість, яка стане наймасштабнішою в історії.

Де відбудеться

Уперше в історії одразу три країни будуть будуть господарями Мундіалю.

Право провести цей чемпіонат тріо США, Мексика та Канада (їхня заявка називалася United 2026) вибороло ще 13 червня 2018 року. Голосування відбулося на 68-му Конгресі ФІФА в Москві – якраз за день до старту ЧС-2018. Головним і єдиним конкурентом північноамериканців було Марокко. Для північноафриканської країни це була вже п'ята спроба отримати Мундіаль, і вони розгорнули серйозну кампанію, сподіваючись повернути ЧС в Африку (уперше та востаннє це було в ПАР у 2010 році).

Проте шанси спочатку були нерівними: три гіганти запропонували готову, надпотужну інфраструктуру, величезні стадіони та гарантовані мільярдні прибутки для ФІФА.

Уперше в історії ФІФА зробила результати голосування повністю відкритими (публікували, яка саме країна за кого віддала голос). Перевага United 2026 виявилася розгромною – 136 голосів проти 65 в Марокко. Іспанія, Куба та Словенія утримались, а Іран проголосував проти обох заявок.

Цікавий факт: Попри те, що Африканський континент мав виступати єдиним блоком на підтримку Марокко, 11 африканських федерацій (серед яких ПАР, Ліберія, Зімбабве) все одно проголосували за американську заявку через політичний тиск та власні інтереси. Натомість Марокко підтримали такі футбольні гіганти, як Франція, Італія та Бразилія.

Своєю чергою Марокко домоглося мети та прийматиме наступний Мундіаль у 2030 році (разом із Португалією та Іспанією).

Канада вперше прийматиме фінальний етап чемпіонату світу. США були господарями Мундіалю в 1994 році. А от Мексика удостоїлась такої честі вже втретє (1970, 1986).

В яких містах відбудуться матчі чемпіонату світу

Турнір прийматимуть 16 міст. Найбільша частина матчів та стадіонів припадає на США.

Сполучені Штати Америки (11 міст)

Нью-Йорк / Нью-Джерсі (стадіон "MetLife Stadium" – саме тут відбудеться грандіозний Фінал)

Лос-Анджелес (стадіон "SoFi Stadium" в Інглвуді)

Маямі (стадіон "Hard Rock Stadium" – тут зіграють матч за 3 місце)

Даллас (стадіон "AT&T Stadium" в Арлінгтоні – прийме найбільшу кількість матчів на турнірі, аж 9)

Канзас-Сіті (стадіон "Arrowhead Stadium")

Г'юстон (стадіон "NRG Stadium")

Атланта (стадіон "Mercedes-Benz Stadium")

Бостон (стадіон "Gillette Stadium" у Фоксборо)

Філадельфія (стадіон "Lincoln Financial Field")

Сіетл (стадіон "Lumen Field")

Сан-Франциско / Сан-Хосе (стадіон "Levi's Stadium" у Санта-Кларі)

Мексика (3 міста)

Мехіко (легендарний стадіон "Estadio Azteca" – тут пройде матч-відкриття турніру)

Гвадалахара (стадіон "Estadio Akron")

Монтеррей (стадіон "Estadio BBVA")

Канада (2 міста)

Торонто (стадіон "BMO Field")

Ванкувер (стадіон "BC Place")

Усі міста спеціально поділили на три зони – Західне узбережжя, Центр та Східне узбережжя. Це зробили для того, щоб команди на груповому етапі не літали через увесь континент, а грали матчі в межах одного регіону, мінімізуючи джетлаг та затяжні перельоти.

Однак географія ЧС-2026 дуже важка, а логістика для деяких збірних, а особливо вболівальників, перетвориться на справжнє випробування.

Наприклад, маршрут між канадським Ванкувером (Тихоокеанське узбережжя) та американським Маямі (Східне узбережжя). Якщо летіти літаком відстань між ними становить приблизно 4 500 кілометрів (або трохи більше ніж 2 800 миль). Прямий переліт триває понад 6 годин. Різниця в часі становить 3 години.

Для порівняння: ця відстань більша, ніж шлях від Лондона до Тегерана або від Мадрида до Баку через усю Європу.

Попри обіцянки ФІФА зробити груповий етап компактним, для деяких збірних розклад перетворився на логістичне пекло, тоді як інші отримали "королівські" умови.

Кілька команд постраждають від перельотів найбільше:

Збірна Боснії та Герцеговини витягнула найважчий квиток на цьому груповому етапі. Лише за три матчі групи вони налітають понад 3 100 миль (майже 5 000 км)!

Перший матч вони грають у Торонто (Канада), а потім їм доведеться летіти на інший кінець континенту – в Лос-Анджелес. Цей переліт (2 175 миль) стане найдовшим одиночним перельотом між двома матчами для будь-якої команди на груповому етапі.

Після цього – ще один марш-кидок на північ, у Сіетл, на третю гру.

Канадці та Алжир – "жертви" домашніх стадіонів та географії.

Канада змушена налітати понад 2 000 миль між Торонто та Ванкувером просто для того, щоб зіграти перед своїми вболівальниками в обох канадських містах-господарях.

Алжир зіграє в Канзас-Сіті, Сан-Франциско та знову Канзас-Сіті. Це майже 3 000 миль у повітрі за два тижні.

Кардинально протилежна ситуація у збірної Єгипту. Якщо для боснійців жеребкування було безжальним з огляду на перельоти, то єгиптяни мають молитися на нього. За весь груповий етап збірна Єгипту проїде/пролетить сумарно всього 254 милі (близько 400 км). Їхній розклад ідеальний: матч у Сіетлі — короткий переїзд у Ванкувер — повернення назад у Сіетл. Більше того, якщо Єгипет виграє свою групу, вони взагалі можуть не виїздити з Сіетла аж до 1/8 фіналу. П'ять матчів майже без перельотів.

Збірна Парагваю стала єдиною командою на турнірі, яка проведе всі три матчі групового етапу в межах одного єдиного американського штату — Каліфорнії. Вони мігруватимуть лише між Лос-Анджелесом та Сан-Франциско, налітавши скромні 337 миль.

Подальший хаос у плейоф

Якщо на груповому етапі ФІФА ще хоч якось стримувала географію, то аналітики вже підрахували потенційні маршрути плейоф. Збірна Кабо-Верде має найвищий ризик отримати "хаотичний" розклад: за найгіршого сценарію просування по сітці їхній загальний шлях через постійні зигзаги від узбережжя до узбережжя може скласти майже 13 000 кілометрів.

Усі учасники чемпіонату світу

Уперше в турнірі зіграють 48 збірних замість звичних 32. Учасники розподілені на 12 груп (по 4 у кожній):

Група A: Мексика, Південна Корея, Південна Африка, Чехія;

Група B: Канада, Швейцарія, Катар, Боснія і Герцеговина;

Група C: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті;

Група D: США, Австралія, Парагвай, Туреччина;

Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао;

Група F: Нідерланди, Японія, Тунис, Швеція;

Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія;

Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде;

Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, Ірак;

Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія;

Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, ДР Конго;

Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.

FIFA

Час матчів

Враховуючи різницю у часових поясах, для українських уболівальників перегляд матчів стане не меншим випробуванням, аніж перельоти для деяких команд. Подекуди перший матч дня починатиметься о 19-й або 20-й за київським часом. Також є слоти на 22-гу та 23-тю години. Решта – вночі, або рано-вранці.

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Формат

Спочатку збірні зіграють груповий турнір за системою "кожен із кожним". Тобто команда на груповій стадії зіграє 3 матчі.

У плейоф виходять 2 найкращих представника з групи (24 команди) та 8 найкращих збірних, які посіли у своїх квартетах треті місця. Плейоф уперше в історії розпочнеться зі стадії 1/16 фіналу.

Загалом на Мундіалі 2026 року буде зіграно 104 матчі. Фінал заплановано на 19 липня на гігантському "MetLife Stadium" (Нью-Йорк/Нью-Джерсі), який вміщує понад 82 тисячі глядачів.

Цікавий факт: Легендарний стадіон Ацтека, який знаходиться в Мехіко та прийме матч-відкриття, стане першою в історії ареною, яка приймала матчі трьох світових першостей з різницею в 56 років. Причому у 1970 та 1986 роках на Ацтеці проходив фінал.

"Ацтека" Getty Images

Призовий фонд

Команди, які зіграють у фінальній частині ЧС-2026, отримають 727 мільйонів доларів призових від ФІФА. Зазначимо, що порівняно з чемпіонатом світу-2022 Міжнародна федерація футболу збільшила виплати вдвічі.

Кожна збірна, яка вийшла до фінальної стадії турніру, гарантовано отримує 10,5 мільйона. З них 9 мільйонів складають призові, а 1,5 мільйона – покриття витрат на підготовку до чемпіонату світу. Ще 655 мільйонів доларів розподіляються залежно від результатів, які команди продемонструють за підсумками турніру.

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Збірні, які посядуть з 33-го по 48-ме місце, отримають по 9 мільйонів доларів.

17–32 місця оцінюються в 11 мільйонів доларів.

9–16 місця – 15 мільйонів.

5–8 місця – 19 мільйонів доларів.

Команда, яка фінішує четвертою, отримає 27 мільйонів. Бронзовий призер – 29 мільйонів доларів. Віцечемпіон – 33 мільйони, чемпіон – 50 мільйонів доларів.

Де дивитися

Дивитися матчі чемпіонату світу з футболу в Україні можна на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором турніру. Детальніше про трансляції за посиланням.

Хто фаворит чемпіонату світу з футболу

Головними претендентами на перемогу в першості світу є команди Іспанії, Франції та Англії. Коефіцієнти на їхню перемогу - 5,5, 6,0 та 7,0 відповідно. Детальніше з котируваннями букмекерів можна ознайомитись за посиланням.