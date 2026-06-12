Історична перемога Мексики на "Ацтеці" та камбек Південної Кореї: підсумки першого дня ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 з футболу офіційно стартував. У перший ігровий день свої матчі провели команди групи А: Мексика та ПАР відкрили Мундіаль, а Південна Корея і Чехія завершили програму стартового дня.

Результати першого ігрового дня ЧС-2026

Четвер, 11 червня

П'ятниця, 12 червня

Історична перемога Мексики у матчі з трьома вилученнями

Поєдинок проти ПАР став для Мексики уже восьмим матчем-відкриттям Мундіалю – це абсолютний рекорд в історії турніру. Вдруге "Триколірні" ділили цю почесну місію з командою Південної Африки.

Мексиканці швидко захопили ініціативу й відкрили рахунок уже на 9-й хвилині, коли після помилки центрального захисника Сітоле відзначився Хуліан Кіньйонес. Здобувши перевагу, підопічні Хав'єра Агірре могли довести рахунок до розгромного, але зуміли його лише подвоїти.

Хуліан Кіньйонес святкує перший гол на ЧС-2026 Getty Images

Остаточно питання щодо переможця зняв Рауль Хіменес, який на 67-й хвилині подвоїв перевагу співгосподарів турніру. Для 35-річного форварда цей Мундіаль став четвертим у кар'єрі, однак раніше він ще не забивав на чемпіонатах світу.

Поєдинок запам'ятався не лише голами, а й великою кількістю червоних карток. У другому таймі арбітр вилучив антигероя матчу Сітоле та Зване, а в компенсований час Монтес залишив мексиканців у меншості.

У поєдинку проти ПАР на ЧС-2026 дебютував 17-річний хавбек "Триколірних" Хільберто Мора, який став шостим наймолодшим гравцем в історії турніру. Водночас 40-річний голкіпер Мексики Гільєрмо Очоа увійшов в історію як перший футболіст, включений до заявки на шість чемпіонатів світу.

Відеоогляд матчу Мексика – ПАР

Для Мексики ця перемога стала історичною – команда вперше виграла матч-відкриття чемпіонату світу. Раніше команда зазнала п'яти поразок, а також двічі зіграла внічию.

Окремий історичний рекорд встановив легендарний стадіон "Ацтека", який став першою і поки єдиною ареною в історії футболу, що прийняла матчі трьох чемпіонатів світу – у 1970, 1986 та 2026 роках.

Південна Корея вирвала вольову перемогу над Чехією

У другому матчі дня збірна Південної Кореї здобула важливу перемогу над Чехією – 2:1.

У першому таймі незначною перевагою володіли "Азіатські тигри", але втілити її у забиті м'ячі не зуміли. Після перерви вперед несподівано вийшли чехи: на 59-й хвилині рахунок відкрив Ладіслав Крейчі, скориставшись вкиданням з ауту.

Павел Шульц (Чехія) проти півзахисника збірної Південної Кореї Хван Ін Бома Getty Images

Втім, корейці швидко відповіли. Уже за вісім хвилин Хван Ін Бом відновив рівновагу, красиво перегравши захисника та голкіпера.

А на 80-й хвилині О Хьон Кю приніс азійській команді вольову перемогу після флангового прострілу.

Відеоогляд матчу Південна Корея – Чехія

Цей матч став першою очною зустріччю команд на чемпіонатах світу. Раніше збірні грали лише товариські матчі. Після перемоги Південна Корея вийшла вперед в історії протистояння: дві звитяги у чотирьох матчах, причому в обох випадках – із рахунком 2:1.

Становище в групі А після 1-го туру

Після першого туру Мексика очолила квартет завдяки кращій різниці м'ячів, тоді як Південна Корея зробила вагомий крок у боротьбі за вихід до плей-оф. У Чехії та ПАР по 0 балів.

Турнірна таблиця Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що прямі путівки до 1/16 фіналу здобудуть по дві команди з кожної групи, а також 8 з 12 збірних, які посідуть третє місце.

У наступному турі зустрінуться лідери групи А – Мексика та Південна Корея. В іншому протистоянні зійдуться Чехія та Південна Африка, які стартували з поразок.